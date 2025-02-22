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驚喜！瀕危草鴞連3年新化牧場育雛 擴大圍籬保護3隻寶寶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
遠端監控設備確認親鳥返巢育雛，目前巢內3隻草鴞寶寶仍在持續健康長大中。圖／林保署嘉義分署提供
遠端監控設備確認親鳥返巢育雛，目前巢內3隻草鴞寶寶仍在持續健康長大中。圖／林保署嘉義分署提供

草鴞是瀕臨絕種保育類野生動物，全台數量估計僅約500隻左右，因出現在農業部畜產試驗所牧草地築巢育雛，林業及自然保育署嘉義分署攜手合作，去年底監控到草鴞媽媽已下蛋，依專家評估今年初啟動圍網，並擴大範圍，透過遠端監控設備確認目前巢內3隻草鴞寶寶健康長大中，預計3月離巢，也能在圍網區練習飛行。

林業保育署嘉義分署表示，草鴞主要分布在中南部的丘陵、平原一帶，是台灣的12種貓頭鷹當中唯一在地面草叢中築巢的物種，畜試所內種植了大面積的牧草地，其中夾雜的數塊白茅草地是草鴞偏愛的繁殖棲地。為強化草鴞關鍵棲地的保護，提升草鴞的存活率與繁殖成功率，在2021與2023年以圍網方式確保2巢草鴞寶寶不受牛隻或犬隻干擾，這2巢分別各有4隻的雛鳥成功離巢，證明圍網非常有效。

先前都是在畜試所收割牧草時發現巢位，去年11月起委託研究團隊密切監測草鴞配對情形與可能的巢位地點，透過熱像儀確認草鴞配對繁殖後，與專家及畜試所商討符合草鴞繁殖時程及畜試所牧草收割作業需求，今年1月13日提前完成圍網工作，並以遠端監控設備確認親鳥返巢育雛，巢內3隻草鴞寶寶健康長大中。

嘉義分署說，本次圍網圍網面積比以往大4倍，使草鴞寶寶有更多空間活動、練習飛行，宛如5星級的草鴞幼兒園。目前草鴞寶寶已7周大，預計第8周飛羽就可以發育完成，屆時便會在牠們身上別上腳環及發報器，期待能盡快羽翼豐滿離巢獨立。

嘉義分署透過國土綠網計畫跨單位協力，維護營造更多合適的草生地環境，除為台灣的草鴞族群挹注新血，同時也能帶回重要科學數據，讓研究團隊能夠更了解草鴞雛鳥離巢後遭遇的種種情況，有助於後續推動更全面的保育行動。讓更多草鴞自由翱翔在台灣中南部丘陵及平原。

林業保育署嘉義分署及畜試所聯手啟動草鴞巢區圍網工作。圖／林保署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署及畜試所聯手啟動草鴞巢區圍網工作。圖／林保署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署與畜試所因保育草鴞形成密切的夥伴關係，確保草鴞能在畜試所內平安育雛。圖／林保署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署與畜試所因保育草鴞形成密切的夥伴關係，確保草鴞能在畜試所內平安育雛。圖／林保署嘉義分署提供
畜試所出動收割牧草的機具，加速圍網保育草鴞。圖／林保署嘉義分署提供
畜試所出動收割牧草的機具，加速圍網保育草鴞。圖／林保署嘉義分署提供

嘉義 監控 貓頭鷹

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