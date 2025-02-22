有牠在堪稱取得綠色認證 「天線寶寶」冬候鳥尋找生態夥伴

有「土豆鳥」、「天線寶寶」之稱的冬候鳥小辮鴴每年來台度冬，逾90%集中在雲林，雲林縣野鳥學會觀測發現小辮鴴對農藥敏感，選擇棲息的農田多數對環境友善，學會藉此推動生態夥伴，已有2名農民加入，今在元長鄉舉辦鄉村體驗活動，藉此讓土豆鳥生態教育向下扎根，也盼成為農村觀光契機。

小辮鴴又名鳳頭麥雞，每年夏天在中國東北、中歐、東歐一帶繁殖，冬天到華南、台灣等國家度冬，因頭頂上長有一小撮像辮子般上翹的冠羽，被鳥友暱稱為「天線寶寶」，又常出現在翻耕的花生田，被台灣農民稱為土豆鳥，以蚯蚓、昆蟲為食，雲林縣野鳥學會多年觀測發現，因其對農藥敏感，噴灑農藥的農田看不見小辮鴴蹤影。

雲林縣野鳥學會理事吳崇漢表示，他觀測近20年，沒發現小辮鴴中毒身亡，若在田間看到大量小辮鴴出現，代表那塊土地的有機質高，土壤較為健康，農藥殘留符合規範，堪稱通過小辮鴴的綠色認證，近年學會不僅到校園宣導土豆鳥生態教育，3年前更主動出擊，協助農民與小辮鴴共好，已有2名農民加入生態夥伴。

農友李政學原在北部工作，2年多前返鄉務農，因農藥使用成本高，他為省錢減少用藥，提升農田有機質，鳥會志工告知田間有小辮鴴棲息，不會傷害作物，又會幫忙吃昆蟲，是農民的好夥伴，去年他決定加入鳥會生態夥伴，他說，土地就像自己的孩子，希望越照顧越好。

日前鳥會在李政學的田間繫放一隻小辮鴴，命名「花輪」，希望明年能夠看到牠再度來台度冬，研究員池沛玲表示，目前生態夥伴的推動遇到最大的難題是雲林農民年齡層較高，多數害怕改變，鳥會持續輔導，並願意協助農民架設網站，建立品牌行銷管道，希望讓更多農民了解經濟與生態可以共存。

李政學今與鳥會合作，提供土地，協助鳥會在元長鄉舉辦鄉村體驗活動，包括控窯、放風箏、賞鳥等，吸引50多位親子報名參加，馬光國小附設幼兒園主任王韋尹表示，先前鳥會曾到校演講介紹土豆鳥，小朋友都很有興趣，好奇為什麼土豆鳥不是吃土豆，因此促成今天的體驗活動，希望讓小朋友跟候鳥做朋友。