2月22日貓之日 新北將打造全國首座貓咪室內樂園
2月22日為貓之日，隨著飼養貓咪的人口數日益眾多，新北市動保處表示，考量多數民眾反映希望家貓能和家犬一樣有遊憩空間，將在板橋動物之家生命教育園區興設室內貓咪遊憩區，滿足貓咪攀爬及探索需求。
隨著少子化來臨，民眾飼養寵物人口數攀升，又以犬貓數量為最多，動保處表示，近期請專業建築師團隊思考貓室內休憩空間的改裝設計，並納入貓行為專家意見，預計為貓咪打造一個安全探索的場域。
為方便民眾帶貓咪前往，貓咪遊憩區將設在板橋動物之家生命教育園區，規畫專屬於貓咪的休閒互動空間；讓貓咪們在安全的環境中也能走出一般居家空間，探索不同的環境，讓毛寶貝們的生活能夠更加豐富化，也滿足牠們攀爬、探索的天性。預計提供三種不同風格的室內空間讓貓咪能夠安心遊玩、開心探索，打造專屬於貓咪的室內互動體驗區，預計年底完工，估花費經費450萬元。
全新場域中將包含不同主題、功能空間，包含適宜人貓共住的家居示範區，讓民眾能藉此空間認識人貓友善環境。另外規畫以互動空間，利用設施安排把戶外環境盡可能地擬真帶進室內，讓家中貓咪盡情探索，滿足喜愛冒險的喵心靈。
另外，場域內管理將採用AI智能系統，每個空間一次僅開放同戶貓咪進入遊憩區，寵物與飼主皆須經過晶片認證，並已完成疫苗注射才可入內，並搭配消毒清潔流程，讓貓咪也能玩得安全又安心。
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