活力下降、食慾不振需注意 網議毛孩臨終前6徵兆



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次便透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「毛孩臨終前跡象」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大毛孩臨終前跡象。

從小到大，許多人都有飼養寵物的經驗，雖然大家都希望心愛的毛小孩能常伴左右，但是多數動物的壽命都比人類短暫，如何面對寵物的離去，成為一個無法迴避的課題。面對毛孩生命的最後旅程，許多飼主也會在社群討論區中分享經驗與觀察，希望能幫助更多人提前察覺寵物臨終前的徵兆，為摯愛的毛孩提供最溫暖的陪伴。

「活力與興致下降」對周遭環境失去興趣 「身體反應無法自控」網友分享這方式以改善

▲ 網友熱議TOP6毛孩臨終前跡象 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對毛孩臨終跡象的討論，其中以「活力與興致下降」最常被提及。有獸醫師指出「臨終可分為有慢性疾病的生命末期，以及沒有疾病、屬於自然老化的生命末期」，在毛孩生命末期，便可能會因身體機能逐漸衰弱，而出現孤癖、不想動及對周圍環境喪失興趣等行爲改變。

有飼主分享，家中寵物在臨終前「連最愛的食物零食都沒什麼興趣」，讓不少網友心疼，紛紛留言安慰。另一名飼主也分享，家中老犬在「離世前一個月體力下降」，雖有行動力，但是缺乏活力，已經十分虛弱，提醒討論區的網友們，若自家寵物也出現體力下降的情形，應格外注意。

而寵物在臨終前因身體機能退化，「身體反應無法自控」的情形也很常見，會出現如失禁、嘔吐及抽搐等現象。有網友表示自己便是返家時才發現寵物有抽搐情況，不料在「凌晨直接過世」，讓全家人都覺得十分錯愕、難以釋懷。

另一位網友則分享自己的貓在末期已無法控制大小便，之後他便「學會用嬰兒尿布+護墊，改良製作出不會漏尿的專屬尿布」，並且「每週至少要洗2次『半身浴』」，讓平時愛乾淨的寵物仍可乾爽沒有尿味，盡可能讓毛孩舒適、有尊嚴的走完最後一哩路。

此外，寵物也可能因生理上的不適而「情緒焦慮不安」，變得警戒、易怒，出現低吼及哀嚎的情形。有網友指出，寵物可能因為「單純的感官老化」，而更「容易敏感跟不安」。

網上也有飼主發文記錄寵物的最後日子，寫道家中愛貓因病多次進出醫院，但身體仍「狀態越來越糟糕」，更因頻繁出門而備感壓力，「明顯感覺到妳心情很不好，總覺得妳應該是抑鬱了」，讓自己十分難過，呼籲除了關心毛孩們的身體狀況外，飼主們也應關注身體病痛與醫療的壓力，可能會對毛孩心理上產生影響，需要以更多的耐心陪伴牠們。

如何與毛小孩好好道別，始終是眾多毛爸毛媽的困難挑戰，飼主們唯有在平時多珍惜與彼此的相處時光，且留意毛孩們的身體狀況，及時尋求醫療協助，才能盡可能不留遺憾，與重要的毛孩們創造更多珍貴回憶！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「毛孩臨終跡象」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01~2025/01/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（已排除抽獎文、直播文）

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