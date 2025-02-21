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台東市區鯉魚山台灣野山羊現蹤 進入路徑費解

中央社／ 台東縣21日電

台東市區鯉魚山峭壁有民眾捕捉到疑似台灣野山羊蹤跡，農業部林業保育署台東分署人員從影片研判有可能是，但鯉魚山民宅環繞，無法確認山羊進入路徑。

近日有民眾在台東市鯉魚山的南邊陡坡上拍到羊隻攀爬，經熊良心生態公司研判是保育類台灣野山羊，並通知農業部林業及自然保育署台東分署。

附近董姓民眾接受中央社記者訪問時表示，約2至3個月前就看到在山壁上出現，有時候還會被野狗追逐，「高山上的長鬃山羊（台灣野山羊）怎麼會跑到平地，鯉魚山四面都是房子，怎麼穿越的」。

林保署台東分署自然保育科長林孟怡表示，有關民眾在鯉魚山紀錄到疑似台灣野山羊的影像，經分署提供學者專家研判，初步就體型及輪廓判斷可能是台灣野山羊。

她說，鯉魚山海拔約75公尺，過往沒有台灣野山羊出沒的紀錄，目前對於台灣野山羊如何進入到此區域路徑仍無法確認。

影片中棲地環境，屬台灣野山羊常出現於裸露岩石崩塌和險峻陡峭地形，且周邊林相環境及食源相對豐富，尚屬合適的棲地樣態。

林孟怡表示，鑑於現地棲地屬陡峭、易崩塌狀態，捕捉難度極高，分署目前將持續進行監測觀察，並將參考專家學者意見研議後續誘捕的可行性及可能做法。

由於鯉魚山保安林位於都會區內的森林環境，其中亦有民眾使用頻繁的區域步道，呼籲民眾切勿隨意丟棄垃圾、餵食及騷擾野生動物，同時如有發現台灣野山羊蹤跡，亦請盡速通報分署或致電台東縣民專線1999。

台東 農業部 長鬃山羊

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