搭賞櫻季熱潮 新北認養活動23日登場提高毛孩曝光率
正值櫻花盛開期，賞櫻人潮眾多，新北市動保處將於2月23日上午10點，在淡水天元宮舉辦「Lucky幸運毛寶認養活動」，提高毛孩曝光率，增加認養機會。
動保員表示，選擇在淡水天元宮舉辦此次認養活動，主要是希望能藉由賞櫻的遊客人潮，提升毛寶貝們的認養機率。這樣的地點不僅能吸引更多市民參與，還讓認養活動與美麗的春季景象相結合，為毛寶貝們提供更多機會，找到溫暖的家。
凡當天成功認養毛寶貝者，除了將獲得動保處提供的籠具、保健食品等認養大禮包外，還能獲得飼料廠商提供的認養好禮，讓每一位認養者都能帶著滿滿的祝福，迎接毛寶貝回家。
對於無法到現場的民眾，整個2月份，還有「寵物平安燈」特別抽獎活動。凡在2月底前於新北市8間公立動物之家成功認養犬貓，或是在動保處臉書貼文下方留言「新北寵物平安一整年」，即可參加抽獎，有機會為家中毛寶貝點亮平安燈，祈求一整年健康平安。
動保處呼籲，民眾在認養前應充分考慮自身的生活狀況，並做好終生飼養的規劃，與家人一同討論並評估是否能夠承擔長期的飼養責任，給予牠們一個穩定、幸福的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言