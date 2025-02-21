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搭賞櫻季熱潮 新北認養活動23日登場提高毛孩曝光率

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處將於2月23日上午10點，在淡水天元宮舉辦「Lucky幸運毛寶認養活動」，提高毛孩曝光率，增加認養機會。圖／新北市動保處提供
新北市動保處將於2月23日上午10點，在淡水天元宮舉辦「Lucky幸運毛寶認養活動」，提高毛孩曝光率，增加認養機會。圖／新北市動保處提供

正值櫻花盛開期，賞櫻人潮眾多，新北市動保處將於2月23日上午10點，在淡水天元宮舉辦「Lucky幸運毛寶認養活動」，提高毛孩曝光率，增加認養機會。

動保員表示，選擇在淡水天元宮舉辦此次認養活動，主要是希望能藉由賞櫻的遊客人潮，提升毛寶貝們的認養機率。這樣的地點不僅能吸引更多市民參與，還讓認養活動與美麗的春季景象相結合，為毛寶貝們提供更多機會，找到溫暖的家。

凡當天成功認養毛寶貝者，除了將獲得動保處提供的籠具、保健食品等認養大禮包外，還能獲得飼料廠商提供的認養好禮，讓每一位認養者都能帶著滿滿的祝福，迎接毛寶貝回家。

對於無法到現場的民眾，整個2月份，還有「寵物平安燈」特別抽獎活動。凡在2月底前於新北市8間公立動物之家成功認養犬貓，或是在動保處臉書貼文下方留言「新北寵物平安一整年」，即可參加抽獎，有機會為家中毛寶貝點亮平安燈，祈求一整年健康平安。

動保處呼籲，民眾在認養前應充分考慮自身的生活狀況，並做好終生飼養的規劃，與家人一同討論並評估是否能夠承擔長期的飼養責任，給予牠們一個穩定、幸福的生活環境。

凡當天成功認養毛寶貝者，除了將獲得動保處提供的籠具、保健食品等認養大禮包外，還能獲得飼料廠商提供的認養好禮。圖／新北市動保處提供
凡當天成功認養毛寶貝者，除了將獲得動保處提供的籠具、保健食品等認養大禮包外，還能獲得飼料廠商提供的認養好禮。圖／新北市動保處提供

天元宮 認養

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