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花蓮縣犬貓三合一絕育活動開跑 無主犬貓持續適用

中央社／ 花蓮縣20日電

花蓮犬貓三合一絕育計畫，即日起至6月30日或經費用完為止，設籍花蓮縣符合條件的飼主，可向合作動物醫院預約或鄉鎮公所申請；無主犬貓由民眾熱心帶去絕育，持續開放適用。

花蓮縣政府農業處表示，今年上半年度寵物登記、絕育、狂犬病預防注射的「幸福犬貓三合一絕育」活動開始，邀各界為優化社會環境及動物源頭減量一同合作努力。

農業處長陳淑雯指出，據農業部寵物登記管理資訊網資料顯示，民國110年開始，國內貓隻新登記數量已超過犬隻新登記數，112年貓隻新登記數已超過13萬。為配合中央管理政策，目前已依動物保護法公告，自114年1月1日起將「貓」納入應辦理登記的寵物，以落實飼主責任，並給予1年緩衝期，於115年1月1日起若飼主未依規定為貓辦理寵登並植入晶片者，依違反動物保護法規定，可處以新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，犬貓三合一工作113年共計執行2847隻，而累計近10年（104至113年）已絕育約2萬4045隻犬貓；參考農業部公布推估113年花蓮縣遊蕩犬數量約5975隻，雖較前一次統計減少約50%，但為持續控制源頭數量，降低人犬衝突，仍持續進行高強度絕育工作，今年持續規劃納入無主動物免費絕育，也呼籲各界伙伴共同合作。

周黃得榮說明，欲參加此次活動的申請人須年滿18歲以上、設籍花蓮縣，也須與犬（貓）登記的飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與此次活動將一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗；針對活動免費部分僅限「犬貓絕育手術（犬貓體重15公斤以下，不得向飼主加收麻醉費用）」、「狂犬病疫苗注射」及「寵物登記晶片植入」，若有其他衍生費用，飼主得視需要自行決定。

動物醫院 狂犬病疫苗 花蓮縣政府

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