【動物冷知識】動物界的太陽拳！藍舌蜥的「舌尖魔法」 瞬間擊退捕食者
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？有一種蜥蜴遭遇到捕食者的自保方式，居然是吐舌頭！？
這是什麼可愛的招式？？今天讓我們一起來看看動物界的太陽拳吧！
藍舌蜥，顧名思義他有一條鮮豔的藍色舌頭，而且舌根比舌尖更粗，遠看就像一根神秘的魔法杖，彷彿能施展什麼奇特的咒語。
但這條藍舌還真的可以施放魔法，他有一件秘密武器——能夠反射紫外線！
科學家發現，藍舌蜥的舌頭可以反射紫外線，尤其是舌根反射更為明顯。
當藍舌蜥遇到捕食者時，他會猛然張嘴，彈出那條螢光藍色的舌頭，就像開啟了一道「閃光彈」，向敵人來一發超強閃光攻擊！ 這突如其來的閃光，可能讓視覺靈敏的鳥類感到震驚，短暫遲疑，甚至嚇到彈開，這正是藍舌蜥爭取逃跑的關鍵時刻！
這麼看來，他的舌頭簡直就是「動物界的太陽拳」！！
當然這招也不是萬能的，比如對我們人類就沒什麼效果，除非我們藉助科技的力量，不然以我們的肉眼根本看不見紫外線啊！
這種招式主要是對付來自空中的敵人，也就是鳥類。鳥類視覺靈敏，這也讓他們在飛翔時能有更好的視覺感受。
對於蛇類效果則存疑，有些日行蛇類可能看得見紫外線，但他們主要是依賴嗅覺與熱感應來尋找獵物，藍舌頭對他們的威嚇可能不大。 對哺乳動物就更不用說了，許多哺乳動物，例如狐狸或野狗，對紫外線的感知極為有限，藍舌蜥的太陽拳對他們來說，可能就真的只是藍色舌頭而已了。
所以，如果敵人是看不見紫外線的動物，那麼藍舌蜥還是得回歸最基本的生存法則——拔腿狂奔，能溜多遠就溜多遠！
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