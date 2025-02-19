蛇年到…彰化拾獲1隻球蟒 很多人想認養期待蛇年好采頭

蛇年到，彰化縣消防局花壇分隊受理拾獲一隻體長約70公分的球蟒，送往彰化縣動物防疫所，經公告到本月25日前，飼主若是未來認領，動防所即會辦理抽籤認養。據了解，這隻球蟒花色很美，已有不少人表示認養意願，想在蛇年博個好采頭。

彰化縣消防局是在2月12日接獲民眾報案，指在彰化市西興東街發現一隻大蛇，消防局立即請委外廠商前往，當時，牠已被民眾捕獲，確認是球蟒，由廠商交到花壇分隊，再轉送彰化動物防疫所。

彰化縣動物防疫所指出，球蟒（學名：Python regius）是一種分布於非洲的無毒蟒蛇，身長到一公尺到兩公尺，性情溫馴，為常見的寵物蛇品種之一。

動防所表示，依據資料，球蟒的體色以黑色為基調，背部有許多圓形斑紋。腹部呈白色或奶油色，有時會出現細碎的黑紋，但往往經過基因選種，有不同花蚊，顏色也較為鮮豔，即會影響牠的售價，依花色及稀有性，價位從千元到萬元都有。

動防所表示，雖然球蟒是常見寵物，但目前是冬天，近日氣溫又低，蛇的活動力變低，甚至進入休眠狀態，在這時候會出現被拾獲，研判從飼主處逃出。動防所目前已辦理領養公告，若在25日前，原飼主未前往認領，動防所即會認養，如果超過兩人登記，即會抽籤決定。