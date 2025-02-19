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台南七股水鳥護生啟動 用圍籬、忌避蛋降低外在干擾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國產署推動的國有非公用邊際土地環境保護認養機制，七股將軍鹽灘濕地復育聯盟守護棲地。圖／七股將軍鹽灘濕地復育聯盟提供
國產署推動的國有非公用邊際土地環境保護認養機制，七股將軍鹽灘濕地復育聯盟守護棲地。圖／七股將軍鹽灘濕地復育聯盟提供

荒野保護協會為守護台南七股將軍鹽灘濕地的水鳥棲地，讓生態多樣性，與多個團體組「七股將軍鹽灘濕地復育聯盟」，今年與富邦證券合作，發起七股水鳥護生行動，在繁殖季節前將水鳥重要繁殖區圍籬護，隔離人為及遊蕩犬的干擾。也與生物多樣所合作做「忌避蛋」試驗，期望雙管齊下提高水鳥繁殖成功率。

荒野協會指出，該會為守護七股將軍鹽灘濕地的水鳥棲地，參與國產署推動的國有非公用邊際土地環境保護認養機制，與台灣黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣濕地保護聯盟、台灣環境規畫協會共同組成「七股將軍鹽灘濕地復育聯盟」，2022年與國產署簽訂認養契約，共同管理約1600公頃鹽灘濕地。

過往的鳥類調查顯示，七股鹽灘濕地是水鳥繁殖與遷徙路徑的重要棲息地，夏季常有數量眾多的保育類小燕鷗、燕鴴以及東方環頸鴴等鳥類繁殖。但人為活動以及遊蕩犬問題，使得水鳥的繁殖環境飽受侵擾。為此，今年荒野與富邦證券合作，發起七股水鳥護生行動，期望透過圍籬方式，減少人為干擾，提供水鳥安心繁殖的環境。

荒野表示，同時也將與農業部生多所合作，引進「忌避蛋」的試驗，降低遊蕩犬食用水鳥蛋的機率，以提高孵化率，並每月監測，與企業合作推廣，提高民眾對濕地生態保育的重視。未來，期望能將此區域經營為水鳥重要棲息地，並擴大此次試驗的成效與推展，成為國內濕地生態保育的典範。

春季是鳥類主要繁殖季，在繁殖季前夕，先將過往有記錄到小燕鷗及東方環頸鴴繁殖的重要區域周圍400公尺圍籬圈護，保護這些鳥類避免遭受人為及遊蕩犬的干擾、破壞。對於其他分散的鳥類繁殖地，另製作實驗「忌避蛋」，利用相似的鳥蛋，加入犬隻厭惡的味道，安置於適合鳥類繁殖區域，藉此讓遊蕩犬產生忌避印象，減少後續遊蕩犬繼續食用小燕鷗及東方環頸鴴等鳥蛋，以增加東方環頸鴴鳥蛋的孵化率及幼鳥的存活率。

荒野指出，預計2月28日與富邦證券企業志工於鹽灘地架設圍網，宣示圈護水鳥繁殖區域。圍網內鋪設適合鳥類繁殖的介質，設置監控試驗成效的自動相機，並製作「忌避蛋」。

濕地 認養 野鳥

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