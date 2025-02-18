快訊

明後2天好天氣！周五迎冷氣團凍到下周 最冷時刻低溫剩10度

小琉球一日2海龜擱淺 一隻疑曾遭螺旋槳擊中需收容

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今日下午小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻均送至國立海洋生物博物館救治。圖／海巡提供
今日下午小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻均送至國立海洋生物博物館救治。圖／海巡提供

海巡第五岸巡隊今日下午接獲民眾報案，分別於小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻海龜體型都頗大，其中一隻背甲有裂痕，兩隻都有活動力較弱的情形，均送至國立海洋生物博物館救治。

民眾通報海保署高雄海洋保育站，經判別兩隻均為綠蠵龜，其中擱淺於中澳沙灘的綠蠵龜長約105公分、寬約94公分，背甲下端處有裂痕；花瓶岩岸際的綠蠵龜長約95公分、寬約85公分，無受傷情形，但兩隻海龜活動力較弱，後續經屏東縣政府同意送至國立海洋生物博物館救治。

海生館助理研究員李宗賢表示，背甲下端處有裂痕的海龜，身上長滿了藻類，應該是尾側被船隻螺旋槳打中的，可能因脊椎受傷後腳不太會動，這隻海龜如果再放回海中，恐怕未來遇到船隻也沒辦法閃，也很難存活。

他說，昨天也有一隻海龜因不明原因擱淺，可能是因為漲潮被打上岸，退潮時來不及回去。牠雖然活力還不錯，但照X光後，發現其消化道內有魚鉤、魚線，前肢也有被魚鉤、魚線纏繞後陷到肉裡的傷口，因此還是要收容救治。

李宗賢表示，小琉球海龜吃到魚鉤魚線的比例相對高，呼籲釣友們能進行「友善海龜釣魚」，只要看到此海域有海龜就不要在該處釣魚，魚鉤、魚線及圾垃也都帶回家，避免傷害到海龜。

今日下午小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻均送至國立海洋生物博物館救治。圖／海巡提供
今日下午小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻均送至國立海洋生物博物館救治。圖／海巡提供
今日下午小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻均送至國立海洋生物博物館救治。圖／民眾提供
今日下午小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻均送至國立海洋生物博物館救治。圖／民眾提供
今日下午小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻均送至國立海洋生物博物館救治。圖／海巡提供
今日下午小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻均送至國立海洋生物博物館救治。圖／海巡提供

小琉球 海龜 綠蠵龜

延伸閱讀

南沙太平島迎百隻母龜 海保署：產卵數全國之冠

擱淺野柳岬貨輪下月招標拆解 颱風季前讓它「消失」

搭船返小琉球吸電子煙…男不肯下船、精神萎靡 海巡查獲喪屍煙彈送辦

影／貝里斯籍貨船北竿擱淺進水 7人獲救、印尼籍船長失足落海亡

相關新聞

小琉球一日2海龜擱淺 一隻疑曾遭螺旋槳擊中需收容

海巡第五岸巡隊今日下午接獲民眾報案，分別於小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻海龜體型都頗大，其中一隻背...

臺南推生態旅遊 冬季濱海曬鹽賞黑面琵鷺

永續綠色旅遊意識抬頭，生態資源的保育日受重視，臺南市長黃偉哲表示，臺南市是黑面琵鷺主要的度冬地區，特別是在四草、曾文溪口、七股鹽田等重要濕地，依據今年台江國家公園公布的大臺南監測記錄表顯示，113年1

去年毛孩寵登數破3萬 新北成立寵物醫療溝通平台受理11案

為解決飼主寵物醫療糾紛問題，新北市動保處與板橋區調解委員會、新北市獸醫師公會合作，建構寵物醫療糾紛溝通平台，去年共11案...

彰化又見石虎路殺 去年至今已8隻

彰化縣去年通報路殺石虎達7隻，經八卦山的東外環道路旁前晚又有1隻，都在棲地熱點；台中市近2年在人口稠密區更發現2起以上石...

貓咪「露半張臉偷看」是在打什麼主意？2大心理揭密：可愛又傻氣

你有沒有發現貓咪有時候會躲在角落，偷偷把半張臉探出來看你？這種神秘又可愛的行為，讓人忍不住好奇：「牠到底在想什麼？是在觀察我，還是有什麼小心機？」日本一位寵物專欄作家SHIHO指出，這個看似神祕的行為背後，藏著2個有趣的原因。

出去玩跟路邊天使浪貓對到眼 她不顧路途遙遠「跨越800km堅持收編」

一名女子去旅遊的時候巧遇一隻漂亮的虎斑流浪貓，但因為老家距離很遠，無法當下立刻把貓咪帶回家，但女網友經過一番掙扎後，還是決定放棄高鐵票直接收編貓咪，暖舉被不少網友讚爆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。