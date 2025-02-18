小琉球一日2海龜擱淺 一隻疑曾遭螺旋槳擊中需收容

海巡第五岸巡隊今日下午接獲民眾報案，分別於小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現一隻綠蠵龜擱淺，兩隻海龜體型都頗大，其中一隻背甲有裂痕，兩隻都有活動力較弱的情形，均送至國立海洋生物博物館救治。

民眾通報海保署高雄海洋保育站，經判別兩隻均為綠蠵龜，其中擱淺於中澳沙灘的綠蠵龜長約105公分、寬約94公分，背甲下端處有裂痕；花瓶岩岸際的綠蠵龜長約95公分、寬約85公分，無受傷情形，但兩隻海龜活動力較弱，後續經屏東縣政府同意送至國立海洋生物博物館救治。

海生館助理研究員李宗賢表示，背甲下端處有裂痕的海龜，身上長滿了藻類，應該是尾側被船隻螺旋槳打中的，可能因脊椎受傷後腳不太會動，這隻海龜如果再放回海中，恐怕未來遇到船隻也沒辦法閃，也很難存活。

他說，昨天也有一隻海龜因不明原因擱淺，可能是因為漲潮被打上岸，退潮時來不及回去。牠雖然活力還不錯，但照X光後，發現其消化道內有魚鉤、魚線，前肢也有被魚鉤、魚線纏繞後陷到肉裡的傷口，因此還是要收容救治。