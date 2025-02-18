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臺南推生態旅遊 冬季濱海曬鹽賞黑面琵鷺

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

永續綠色旅遊意識抬頭，生態資源的保育日受重視，臺南市長黃偉哲表示，臺南市是黑面琵鷺主要的度冬地區，特別是在四草、曾文溪口、七股鹽田等重要濕地，依據今年台江國家公園公布的大臺南監測記錄表顯示，113年12月28台南停棲黑面琵鷺為2,012隻，數量多於112年同期1,634隻，顯見保育有成，趁著賞鳥季，歡迎遊客來趟生態之旅，到訪臺南濱海賞黑琵等冬候鳥身影。

南市觀旅局林國華局長表示，濱海的適合賞黑琵的地點有七股區的潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲濕地生態園區以及安南區在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區，其中位於七股黑面琵鷺生態保護區的黑面琵鷺賞鳥亭，在賞鳥季期間(每年10月至隔年3月)，台江國家公園在賞鳥亭內提供高倍數望遠鏡及攝影機，讓現場民眾欣賞鳥類的姿態，並有安排志工駐點進行定時解說服務。

聚傳媒

臺南 賞鳥 黑面琵鷺

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