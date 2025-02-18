鰲鼓濕地迎鸕鷀度冬 系列活動揭黑色大軍神秘面紗

你有沒有發現貓咪有時候會躲在角落，偷偷把半張臉探出來看你？這種神秘又可愛的行為，讓人忍不住好奇：「牠到底在想什麼？是在觀察我，還是有什麼小心機？」日本一位寵物專欄作家SHIHO指出，這個看似神祕的行為背後，藏著2個有趣的原因。

2025-02-17 17:02