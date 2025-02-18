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去年毛孩寵登數破3萬 新北成立寵物醫療溝通平台受理11案

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為解決飼主寵物醫療糾紛問題，新北市動保處與板橋區調解委員會、新北市獸醫師公會合作，建構寵物醫療糾紛溝通平台。圖／新北市動保處提供
為解決飼主寵物醫療糾紛問題，新北市動保處與板橋區調解委員會、新北市獸醫師公會合作，建構寵物醫療糾紛溝通平台。圖／新北市動保處提供

為解決飼主寵物醫療糾紛問題，新北市動保處與板橋區調解委員會、新北市獸醫師公會合作，建構寵物醫療糾紛溝通平台，去年共11案，8案順利和解。

據資料統計，去年新北犬貓登記飼養量超過3萬隻，寵物生病伴隨而來的醫療過程也常衍生不少問題，包含醫療收費無法接受、對獸醫師的治療有疑義或針對治療效果不滿意等問題。

為了更專業解決民眾與動物醫院醫療糾紛，動保處與板橋區調解委員會攜手合作，並邀請新北市獸醫師公會協助，借助公會臨床經驗豐富的獸醫師提供專業諮詢，三方共同處理民眾寵物醫療糾紛申訴案件，2024年轉介共11案，其中有8案雙方達成共識，成功於現場和解。

一名吳先生飼養的愛犬發生癲癇，便到新北市動物醫院進行急救，沒想到愛犬當日卻在診療檯上不幸離世，雖術前評估檢查白血球數值異常，但吳先生無法接受當日動物醫院人員的處理態度，向動保處提出醫療糾紛申訴。

動保處於接獲申訴後，轉介案件至板橋區調解委員會，並協調兩造與獸醫師公會出席，讓飼主與動物醫院方充分溝通，在現場三方委員專業的分析下，飼主理解愛犬當日就診時健康狀況已不樂觀，動物醫院也同意會後將加強員工教育訓練，同理飼主心境，雙方終於解開心結，最後順利和解。

動保處表示，許多寵物醫療糾紛，常常是飼主與動物醫院雙方溝通認知上的落差，建議在寵物看診時，飼主應在尊重專業的情況下，充分跟獸醫師討論；而動物醫院方面，若遇急救案件也應將心比心，依據個案情況安排救治，並讓飼主在治療前知道病情及可能的風險，如此才能減少醫療糾紛發生。

為解決飼主寵物醫療糾紛問題，新北市動保處與板橋區調解委員會、新北市獸醫師公會合作，建構寵物醫療糾紛溝通平台。圖／新北市動保處提供
為解決飼主寵物醫療糾紛問題，新北市動保處與板橋區調解委員會、新北市獸醫師公會合作，建構寵物醫療糾紛溝通平台。圖／新北市動保處提供

動物醫院 寵物 獸醫師

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