聽新聞
0:00 / 0:00

彰化又見石虎路殺 去年至今已8隻

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭陳秋雲／連線報導
彰化縣花壇鄉東外環道路旁前晚發現1隻石虎疑被路殺。圖／翁啟祐提供
彰化縣花壇鄉東外環道路旁前晚發現1隻石虎疑被路殺。圖／翁啟祐提供

彰化縣去年通報路殺石虎達7隻，經八卦山的東外環道路旁前晚又有1隻，都在棲地熱點；台中市近2年在人口稠密區更發現2起以上石虎路殺。專家判斷開發擾動石虎族群，建議在石虎出沒路段降低速限並設防護措施 。

花壇鄉民代表翁啟祐說，前晚10時多，友人行經花壇鄉東外環道與彰員路口附近，發現路邊1隻動物遭車撞擊，明顯死亡，近看懷疑是保育類台灣石虎，將牠裝入紙箱，通報相關單位確認是石虎。

彰化縣政府農業處表示，彰化縣石虎主要棲地在八卦山、烏溪等地，2022年通報石虎路殺4件、2023年3件，去年激增至7件，主要發生地在八卦山區的東外環、彰南路及國3和美交流道附近，縣府及公路局在石虎常出沒路段，設置警示標誌，必要時設護欄。

彰化縣野鳥學會理事李璟泓長期關注石虎生態，他說，東外環道路穿越八卦山，造成石虎路殺件數增加，另緊臨烏溪的國3和美交流道，是石虎覓食路徑，卻無防護網保護。

大葉大學生物資源系助理教授徐歷鵬表示，石虎活動區域原在低海拔地區，據調查石虎數量近年未明顯變多，但因道路開闢，棲地與人類生活圈重疊，近年才頻頻發現；另很多人以前不識石虎，常誤為野貓，保育意識漸抬頭，通報案件增加。

縣府將石虎分布的烏溪與八卦山麓等廊道，去年起爭取中央補助設監視器，並獎勵民眾通報，社區在石虎出沒廊道組隊守護，縣府已著手研議「彰化縣石虎保育自治條例」。

台中市去年與前年在人口稠密的高鐵站區、南屯區筏子東街二段發現石虎路殺，農業局說，開發引起外在擾動多，石虎探索環境或覓食過程遇到意外，棲地狀況相對沒那麼穩定。

農業局指出，若接獲民眾通報發現疑似石虎路殺路段，立即現勘，也請道路主管機關依專業人員評估改善道路措施，避免路殺再發生。近3年持續委託石虎保育協會進行生態調查，推動重要棲地新社、東勢、和平等區友善耕作、社區巡守及通報獎勵。

台中市 石虎

延伸閱讀

八旬阿嬤被流浪狗圍攻摔車受傷 幸善心人即時相救

彰化員林黃金帝國將開拆 18日設圍籬 地方盼降低對交通衝擊

彰化縣去年通報7隻石虎遭路殺 昨晚再1隻確認中

神明也敢偷！彰化竊嫌偷十幾間廟 大白天金爐直接搬走

相關新聞

彰化又見石虎路殺 去年至今已8隻

彰化縣去年通報路殺石虎達7隻，經八卦山的東外環道路旁前晚又有1隻，都在棲地熱點；台中市近2年在人口稠密區更發現2起以上石...

保育類狐蝠突撞鐵門 團隊檢查有穿刺舊傷送野灣治療

花蓮美崙地區民眾看見1隻一級保育類台灣狐蝠撞到鐵門摔落，通報林業及自然保育署花蓮分署，狐蝠調查團隊前往現場確認，發現是去...

南沙太平島成海龜寶寶出生熱點 綠蠵龜卵窩數創新紀錄

海洋委員會海洋保育署公布最新調查成果，發現南沙太平島的綠蠵龜產卵數量驚人！ 去年6、7、8、9月，短短4個月共記錄到14...

黑面琵鷺現蹤屏東佳冬…混在白鷺鷥群中 鳥友興奮

屏東縣佳冬鄉公所機要秘書張孟偉昨日在佳冬火車站後方水窪發現一隻黑面琵鷺，興奮地拍下難得的身影。墾丁鳥類專家蔡乙榮說，屏東...

女童想養浪貓爸爸氣炸不給養 幾天後直接變了個人老婆嚇傻：比親女兒還疼

一家三口在車庫裡面撿到一隻流浪小貓，女童看到浪貓非常開心，便纏著父母說要帶這隻小貓回家，起初父親非常不同意，立刻阻止女兒這麼做，結果最後爸爸竟然變成全家最愛貓咪的人，讓女童都忍不住說「到底誰才是你親生的」。

穿山甲「造家不易、平安難」 流浪犬是最大威脅

昨天是「世界穿山甲日」，台南市龍崎地質公園內有穿山甲族群，不過，也常面臨流浪犬的攻擊，是最大威脅。社大記錄穿山甲挖個家要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。