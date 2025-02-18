彰化又見石虎路殺 去年至今已8隻

彰化縣去年通報路殺石虎達7隻，經八卦山的東外環道路旁前晚又有1隻，都在棲地熱點；台中市近2年在人口稠密區更發現2起以上石虎路殺。專家判斷開發擾動石虎族群，建議在石虎出沒路段降低速限並設防護措施 。

花壇鄉民代表翁啟祐說，前晚10時多，友人行經花壇鄉東外環道與彰員路口附近，發現路邊1隻動物遭車撞擊，明顯死亡，近看懷疑是保育類台灣石虎，將牠裝入紙箱，通報相關單位確認是石虎。

彰化縣政府農業處表示，彰化縣石虎主要棲地在八卦山、烏溪等地，2022年通報石虎路殺4件、2023年3件，去年激增至7件，主要發生地在八卦山區的東外環、彰南路及國3和美交流道附近，縣府及公路局在石虎常出沒路段，設置警示標誌，必要時設護欄。

彰化縣野鳥學會理事李璟泓長期關注石虎生態，他說，東外環道路穿越八卦山，造成石虎路殺件數增加，另緊臨烏溪的國3和美交流道，是石虎覓食路徑，卻無防護網保護。

大葉大學生物資源系助理教授徐歷鵬表示，石虎活動區域原在低海拔地區，據調查石虎數量近年未明顯變多，但因道路開闢，棲地與人類生活圈重疊，近年才頻頻發現；另很多人以前不識石虎，常誤為野貓，保育意識漸抬頭，通報案件增加。

縣府將石虎分布的烏溪與八卦山麓等廊道，去年起爭取中央補助設監視器，並獎勵民眾通報，社區在石虎出沒廊道組隊守護，縣府已著手研議「彰化縣石虎保育自治條例」。

台中市去年與前年在人口稠密的高鐵站區、南屯區筏子東街二段發現石虎路殺，農業局說，開發引起外在擾動多，石虎探索環境或覓食過程遇到意外，棲地狀況相對沒那麼穩定。

農業局指出，若接獲民眾通報發現疑似石虎路殺路段，立即現勘，也請道路主管機關依專業人員評估改善道路措施，避免路殺再發生。近3年持續委託石虎保育協會進行生態調查，推動重要棲地新社、東勢、和平等區友善耕作、社區巡守及通報獎勵。