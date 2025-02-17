保育類狐蝠突撞鐵門 團隊檢查有穿刺舊傷送野灣治療

花蓮美崙地區民眾看見1隻一級保育類台灣狐蝠撞到鐵門摔落，通報林業及自然保育署花蓮分署，狐蝠調查團隊前往現場確認，發現是去年研究的母蝠「文文」，檢查牠的額頭有穿刺舊傷，其餘精神、反應都正常，已於昨天送往池上東部野生動物救傷中心治療，未來康復後將回到花蓮野放。

花蓮分署說明，這隻台灣狐蝠是2024年8月底，於文化局捕捉研究的母蝠，名為「文文」，因為體重過輕而未裝設發報器，僅裝上翼環現地野放，以便未來辨識個體身分。經花蓮縣動植物防疫所獸醫現場檢查，發現狐蝠鼻骨近額頭處有陳舊的穿刺傷，推測是天敵攻擊造成，送往野灣野生動物保育協會治療。

花蓮分署指出，列為瀕臨絕種的一級保育類野生動物台灣狐蝠，在花蓮地區的族群穩定成長，且主要棲息在人類居住環境周遭的校園、公園等綠地，分署與花蓮縣政府分工，研究調查族群與棲地保護相關工作，希望打造人蝠和平共存的生活環境。

花蓮分署感謝民眾及網友臉書分享消息，讓花蓮分署狐蝠調查團隊（蝙蝠學會、洄瀾風生態有限公司），及花蓮防疫所第一時間派員前往救援，也謝謝狐蝠志工與民眾主動前往協助救援。