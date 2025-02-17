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南沙太平島迎百隻母龜 海保署：產卵數全國之冠

中央社／ 高雄17日電

海保署與海生館攜手系統性研究太平島海龜生態，人員去年6至9月共記錄141隻母綠蠵龜上岸產卵，累計221個卵窩，產卵數量為全國之冠，顯示南沙太平島為海龜重要繁殖場域。

海洋委員會海洋保育署指出，南沙太平島距台灣本島約1600公里，擁有豐富海洋生態資源。這次調查是委託國立海洋生物博物館，結合海保署海洋保育巡查員經培訓後共同監測，為台灣首次系統性研究太平島海龜生態。

海保署表示，台灣其他重要產卵地，如小琉球和望安，每年記錄不到10隻產卵母龜，蘭嶼則約10至20隻，總卵窩數不到40窩，但研究人員民國113年在太平島4個月內共記錄到221窩海龜卵，遠高於台灣其他產卵地紀錄，以每窩平均70顆計算，估計全年產卵量達5萬顆，另依目前約70%孵化率，預計每年可孵出3萬5000隻幼龜。

海保署指出，研究團隊發現產卵母龜皆為綠蠵龜，還記錄到台灣過去未見的最小體型產卵個體，背甲曲線長度僅84公分，顯示太平島可能有大量年輕母龜首次加入產卵行列，並觀察到多次近岸交配行為，證實太平島是海龜完整繁殖週期重要場域。

另外，海龜族群存活率極低，平均每1000隻幼龜中僅約1至2隻能存活至成年，由於成年母龜會回到自己出生的海灘產卵，研究人員推估，約20年後，太平島將有36隻成年母龜返回產卵。

海保署今天發布新聞稿表示，未來調查數據將納入IUCN（國際自然保護聯盟）海龜專家小組年度區域報告，提升台灣在國際保育領域能見度，彰顯南沙太平島不僅是台灣海洋生態保育重要據點，也是全球關注海洋生態永續象徵之一。

太平島 海龜 綠蠵龜

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