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穿山甲「造家不易、平安難」 流浪犬是最大威脅

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大記錄龍崎地質公園穿山甲挖洞造家。圖／擷取影片畫面
台南社大記錄龍崎地質公園穿山甲挖洞造家。圖／擷取影片畫面

昨天是「世界穿山甲日」，台南市龍崎地質公園內有穿山甲族群，不過，也常面臨流浪犬的攻擊，是最大威脅。社大記錄穿山甲挖個家要4小時，面對野狗時常在家附近出沒，以「造家不易、平安難」形容，希望公私協力打造更好的友善棲地，一起守護穿山甲。

台南社大上月間利用夜間攝影設備，記錄到穿山甲在地質公園內挖洞造家的過程，發現穿山甲花了4個小時才完成，但也記錄到家築好了後，有流浪犬在此出沒，找尋所要獵食的動物，也成了穿山甲最大的威脅。

去年台南社大結合龍崎牛埔居民守護穿山甲，巡查中發現數十個穿山甲的家，顯示有為數可觀的穿山甲族群，但也有多隻穿山甲疑遭流浪犬攻擊而死亡或受傷。雖然社區的多隻流犬曾被動保處捕捉後馴化穩定後放回，但被認為持續有流浪犬進入，穿山甲依然隨時面臨威脅。

昨天2月15日是「世界穿山甲日」，台南社大環境小組召集人黃煥彰在臉書貼出穿山甲造家的影片，表示，穿山甲「造家不易、平安難」，挖一個家要4個小時，野狗是牠們最大的威脅。屬於中華穿山甲的台灣穿山甲，是台灣特有種，已被國際自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危動物。穿山甲雖然有鱗片護體但個性膽小，行動緩遲，卻具有強勁的前爪，能挖掘很深的洞穴，有良好的嗅覺。以協助尋找螞蟻與白蟻。

龍崎地質公園保育類物種，包括穿山甲、食蟹獴、水鹿、魚鷹、東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、黃嘴角鴞、領角鴞、大冠鷲、台灣畫眉、紅尾伯勞等，生態豐富。

台南社大記錄龍崎地質公園穿山甲挖洞造家。圖／擷取影片畫面
台南社大記錄龍崎地質公園穿山甲挖洞造家。圖／擷取影片畫面
台南社大守護龍崎地質公園，讓民眾關心穿山甲等生態進而守護。記者鄭惠仁／攝影
台南社大守護龍崎地質公園，讓民眾關心穿山甲等生態進而守護。記者鄭惠仁／攝影

台南 流浪犬 穿山甲

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