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花蓮公開51筆鯨豚聲音 抹香鯨會回聲定位、飛旋海豚哨叫聯繫同伴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣福爾摩沙協會錄製許多鯨豚聲音，2年下來共有51筆數據，上傳至國際開放科學平台，提供全球科學家免費下載研究。圖／花蓮縣福爾摩沙協會提供
花蓮縣福爾摩沙協會錄製許多鯨豚聲音，2年下來共有51筆數據，上傳至國際開放科學平台，提供全球科學家免費下載研究。圖／花蓮縣福爾摩沙協會提供

花蓮外海有黑潮流經，擁有豐富鯨豚生態，包含抹香鯨、領航鯨等大型齒鯨，也有多種海豚。今天適逢世界鯨魚日，花蓮縣福爾摩沙協會透過長時間航行，錄製許多鯨豚聲音，2年下來共有51筆數據，上傳至國際開放科學平台，提供全球科學家免費下載研究，進一步認識花蓮鯨豚生態。

每年2月的第3個周日是「世界鯨魚日」，福爾摩沙協會與多羅滿賞鯨船班展開長時間航行計畫，研究鯨豚生態，其中錄製聲音轉換為頻譜圖，詳細紀錄哨叫聲、喀噠聲等聲音模式，涵蓋8種鯨豚物種，有飛旋海豚、花紋海豚、糙齒海豚、熱帶斑海豚、弗式海豚、抹香鯨、瓜頭鯨、偽虎鯨，數據包含錄製日期、影像與分析數據。目前已累積107筆聲音檔案，其中51筆已上傳，供國際研究單位參考。

鯨豚聲學專家溫在昇表示，聲音是研究鯨豚生態的重要關鍵，不同種類的鯨豚使用不同聲波頻率溝通、獵食或辨識環境。像是抹香鯨會發出喀噠聲回聲定位，而偽虎鯨與飛旋海豚則多使用哨叫聲維持群體聯繫。透過長時間紀錄的聲音，研究人員可分析物種分布、族群變化與行為模式，推動保育與環境管理策略。

福爾摩沙協會理事長廖鴻基說，這項行動是由民間單位發起，特別感謝多羅滿賞鯨與勇源教育發展基金會的支持，讓長時間航行計畫得以進行，同時感謝購買船票出海的旅客，因為有大家的參與，才能讓這些珍貴的聲音被記錄下來，推動台灣的海洋科學共享。

福爾摩沙協會表示，目前提供長時間航行計畫，歡迎更多人參與民間發起的海洋科學行動，推動鯨豚研究與保育。如對展覽或相關計畫有興趣，可與協會聯繫，讓台灣的鯨豚聲音被世界聽見。花蓮鯨豚國際共享數據可上（https://reurl.cc/86arNg）網站察看。

花蓮縣福爾摩沙協會2年下來共有51筆鯨豚聲音，上傳至國際開放科學平台，提供全球科學家研究，進一步認識花蓮鯨豚生態。圖／花蓮縣福爾摩沙協會提供
花蓮縣福爾摩沙協會2年下來共有51筆鯨豚聲音，上傳至國際開放科學平台，提供全球科學家研究，進一步認識花蓮鯨豚生態。圖／花蓮縣福爾摩沙協會提供

海豚 科學家 花蓮 鯨豚

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