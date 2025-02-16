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陸女愛貓誕下罕見「雙頭貓」 疑近親繁殖導致
陸媒《潮新聞》報導，近日安徽的梁女士飼養的一隻母貓誕下罕見「雙頭貓」，梁女士稱可能是近親繁育導致的。
由影片可見，這頭「雙頭貓」的身體上長出兩張面孔，如同一般幼貓一樣發出叫聲。
梁女士表示，希望這隻「雙頭貓」能活下去，目前想找一間可靠的寵物醫院為雙頭幼貓做專業治療，如果找不到的話就由自己慢慢養，她不想「一條生命在自己手上走掉」。
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文章授權轉載自《香港01》
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