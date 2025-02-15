小時可愛長大可破百公斤 新北呼籲棄養麝香豬可重罰15萬

近年來麝香豬作為寵物飼養風潮興起，新北市動保處統計，2024年豬隻案件通報共計14案，其中不乏幼小豬隻，一樣遭到棄養。動保處呼籲，棄養依動保法最高可罰15萬元。

動保處指出，案件中其中有8成是麝香豬，包含三重、新莊、五股、泰山、土城、汐止、八里、淡水及雙溪區皆有案例發生，案件型態包含疏縱、棄養、甚至棄置豬屍，不只中大型麝香豬會被棄養，連剛出生1個多月的小豬也難以倖免。

汐止區鄉長路去年發現一頭3個月齡、體重36公斤的遊蕩麝香豬，通報動保處帶回動物之家安置，飼主因疏於照顧才讓麝香豬跑出，動保處請飼主領回，認定飼主疏縱豬隻，開罰3千元。淡水區新濱公園去年一頭小型麝香豬被人拾獲，經公告招領後無人認養，動保處後續媒合有緣人飼養。

麝香豬因為其外型可愛、性格溫順，成為部分民眾的寵物選擇。然而，麝香豬的飼養並非適合所有家庭，麝香豬平均體平均落在120公斤，甚至飆破200公斤，需要較大的生活空間、特定的食物需求及健康管理，且擁有長達10年以上的壽命，飼養前應思考有無合適的飼養場所。

動保處豬病獸醫師黎玉葉表示，國內正處於積極防疫非洲豬瘟及撲滅傳統豬瘟最後關鍵階段，為防止病毒經由廚餘傳播，一般民眾飼養寵物豬隻僅能餵飼料，不得餵廚餘。