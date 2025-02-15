族群增、食物少 黑熊足跡漸近人口稠密區

台灣黑熊近來愈來愈接近人類活動區域，專家分析，與黑熊族群數量增加有關係，黑熊冒險到海拔較低處覓食，被發現機率增加，但熊不會久留，不必太慌張，應該要加強教育緊鄰黑熊棲地的居民，如何面對熊出沒，避免人熊衝突。

野聲環境生態顧問有限公司創辦人姜博仁受林保署花蓮分署委託，近年在花蓮卓溪鄉調查黑熊生態，發現黑熊出現機率確實愈來愈多，且在卓溪淺山聚落附近曾記錄到母熊帶小熊、成年公熊，研判黑熊在此處已有穩定活動。

姜博仁表示，過去遇到黑熊的季節以春、夏天為主，但去年秋天至今，已發生幾起黑熊闖入雞舍、到梅醋工坊、或是到養蜂人家翻蜂箱，推測是族群數量增加致往外擴散外，也可能與去年秋天颱風侵襲對卓溪山區造成破壞，中海拔殼斗科等植物果實被打落、結果率降低，黑熊食源減少，必須四處找食物，才冒險到較低海拔處覓食。

屏科大野生動物保育研究所教授黃美秀表示，有熊出沒不用太慌張，因為熊不會久留，一旦熊發現環境不合適，通常會再趕快回到林子裡。所以這些緊鄰有熊分布的地區，應該要加強教育宣導，讓民眾應該要知道遇到怎麼處理，不要因為害怕造成傷害，例如民眾遇到熊出沒，要趕緊通報相關單位來做記錄管理，讓單位及時監測。

林保署花蓮分署長黃群策說，黑熊找尋食物的同時也是「機會主義者」，哪裡有食物就往哪裡去，近幾年卓溪族群穩定外擴，活動範圍靠近人類也是趨勢；花蓮瑞穗以南都是台灣黑熊可能出現的區域，民眾應妥善管理戶外食物，避免吸引黑熊覓食。