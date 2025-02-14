帶毛小孩同行 台南6大文化景點辦寵物友善入園抽好禮

台南市寵物友善系列活動熱烈展開！自2月17日起至4月6日止，赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南山上花園水道博物館、隆田CHACHA文化資產園區等6大文化景點，舉辦「寵物友善入園抽好禮」活動，邀請飼主攜帶寵物一同遊園，並參加抽獎。

為推動寵物友善文化，台南市文化局於春節期間試辦寵物入園活動，成效顯著，不少飼主帶著愛寵前往各大景點走春。除了最常見的犬貓，園區內更出現寵物兔、鸚鵡、烏龜等特殊寵物，展現多元的寵物文化。

延續試辦期間的熱度，文化局此次與6大文化場館合作，推出「寵物友善入園抽好禮」活動。活動期間，飼主攜帶寵物入園，每隻寵物可獲得一張實體抽獎券，填寫姓名、電話及寵物類型後投入抽獎箱，即可參加抽獎。每隻寵物每日限領一次抽獎券，每周三開獎，最大獎為「寵物推車」，還有寵物地毯、玩具等多項好禮。