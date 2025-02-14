花蓮黑熊頻繁出現闖雞舍、逛台9線 專家分析這原因

花蓮卓溪鄉這幾年屢有台灣黑熊現蹤，近幾個月山區部落居民發現雞舍、蜂箱遭侵擾，日前更有黑熊母子現身海拔僅119公尺的台9線。生態專家分析與黑熊族群數量增加有關係，另推測可能去年颱風打落植物果實，讓黑熊冒險到海拔較低處覓食，使得秋冬被發現的機率增加。

野聲環境生態顧問有限公司創辦人姜博仁受林業署花蓮分署委託，近年在卓溪鄉調查黑熊生態，透過自動照相機記錄，以及訪查部落居民的經驗發現，黑熊出現的機率確實愈來愈多，且在卓溪淺山聚落附近曾記錄到母熊帶小熊、成年公熊，研判黑熊在此處已有穩定的活動。

姜博仁表示，過去調查資料記錄到黑熊的季節以春、夏天為主，但去年秋天至今，已發生幾起黑熊闖入雞舍、到梅醋工坊、或是到養蜂人家翻蜂箱，前幾天又有民眾在台9線舞鶴到三民段目擊到黑熊母子，分析原因，除了族群數量增加致往外擴散外，推測也可能與去年秋天颱風侵襲對卓溪山區造成破壞，中海拔殼斗科等植物果實被打落、結果率降低，黑熊食源減少，必須四處找食物，才冒險到較低海拔處覓食。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策說，黑熊找尋食物的同時也是「機會主義者」，哪裡有食物就往哪裡去，近幾年卓溪族群穩定外擴，活動範圍靠近人類也是趨勢及事實，所以人熊相遇機會也會趨於頻繁。