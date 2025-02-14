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熊出沒！台東低海拔山區台灣黑熊頻現蹤 專家曝3原因

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市郊卑南鄉利嘉林道再度出現台灣黑熊蹤影，且發現出沒點僅低於海拔500公尺，創下林業及保育署台東分署在該林道發現黑熊最接近人類活動區域的記錄。圖／林保署台東分署提供
台東市郊卑南鄉利嘉林道再度出現台灣黑熊蹤影，且發現出沒點僅低於海拔500公尺，創下林業及保育署台東分署在該林道發現黑熊最接近人類活動區域的記錄。圖／林保署台東分署提供

台東市郊卑南鄉利嘉林道再度出現台灣黑熊蹤影，且發現出沒點僅低於海拔500公尺，創下林業及保育署台東分署在該林道發現黑熊最接近人類活動區域的記錄。當地民眾說，「不會害怕！都有訓練怎麼人熊共處」。生態專家表示，研析原因的結果是好的，應該要維護下去。

野聲環境生態顧問有限公司創辦人姜博仁接受媒體訪問時表示，台灣黑熊近年出沒在東部中低海拔山區，研析可能是台灣黑族群數量增加，新增個體勢必尋找新棲地，活動範圍就會擴大到中低海拔區域活動，再來就是有些個體會跟隨季節性來覓食，來到中低海拔覓食，才會被發現，最後就是中低海拔林相修復良好，提供豐富的生態及食物環境資源，這也成為黑熊下山活動的誘因之一。

近日一名李姓男子在卑南鄉利嘉林道開車目擊1隻台灣黑熊於林道上奔跑，他立即通報林保署台東分署，並將行車紀錄器影像提供給分署，經檢視提供的行車記錄器影像，確認是一隻亞成熊。台東分署獲報後，立刻派員現勘並訪談周邊居民及農場業者，及宣導人熊遭遇因應方式，居民及業者均表示將配合落實食物管理及主動通報等避免人熊衝突的各項措施。

據了解，台東市郊的卑南鄉利嘉林道，林保署台東分署於2017年12月設置紅外線攝影機，隔年1月就觀察到台灣黑熊蹤影，之後就陸續接獲黑熊出沒相關訊息，包括發現抓痕、足跡及果樹或蜂箱遭破壞等，2024年4月底有民眾更在林道上看到台灣黑熊攀爬山壁及母熊帶著2隻熊寶寶漫步的模樣，且都被記錄下來。

「遇到黑熊是不會害怕的。」當地居民說，台東分署都會定期來教導他們如何和黑熊共處，也訓練如何防範及通報，其實有黑熊出現在家裡後院（利嘉林道），這也代表他們的生態環境很好，動物稀客都願意來走走。

林保署台東分署呼籲，在山區遇見黑熊要遵守人熊相遇守則「勿裝死、勿停留、勿靠近拍照」，保持鎮定，以面對黑熊的方式慢慢循原路後退，特別是遇到小熊，務必盡速離開，避免被母熊護子行為攻擊，林道上設有人熊共處解說牌，提醒因應措施。

另進入山區務必做好食物管理及垃圾不落地，將食物、廚餘及包裝袋打包下山；登山健行者建議攜帶「熊鈴」等可以發出聲響的防熊裝備，黑熊出沒熱點盡量結伴同行。

台東 台灣黑熊

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