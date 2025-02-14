苗縣架設電圍網防獼猴危害補助 24名額即日起開放申辦

苗栗縣「114年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫」今年爭取到300萬元經費，僅供24位申請名額，即日起開放申辦，受理申辦期間至4月30日，名額有限，請有需求農民速洽各鄉鎮公所申辦。

縣府農業處指出，這項防治野生動物危害農作計畫歷經9年推展執行，農民對台灣獼猴防治成果多予肯定，農損由施作前8成，減輕至1成以下，成效卓著，申請案件逐年增加，迄今已有逾百位。

為鼓勵農友以電牧器電圍網防治野生動物危害農作，農業部自110年起提升補助金額 ，自農地面積0.2公頃至2公頃以內，按面積大小計算圍網長度給予補助，並於113年度再次調升補助幅度，新增電圍網架設工資費用補助、資材維修補助、單獨補助新購電牧器及電壓檢測器、防猴罩網及聲音驅趕器等補助項目。

自然生態保育科長張葦表示，電圍網主要防治獼猴於果樹產季的危害，平時也能防護山豬、山羌侵襲農作的新葉與嫩芽。目前農民申設電網最多是卓蘭鎮，以柑橘、水梨果園居多，南庄、泰安鄉則以種植甜柿果農為主。

她說，今年總補助經費300萬元，僅供24個申請名額，受理申辦期間至4月30日止，年後已有許多農民洽詢，由於名額有限，即日起請速至各鄉鎮公所洽詢申請資格規範及補助方案。