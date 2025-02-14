台東利嘉林道台灣黑熊現蹤 首次低於拔500公尺

林業及自然保育署台東分署近日接獲民眾通報，開車行經卑南鄉利嘉林道時，目擊1隻台灣黑熊於林道上奔跑，經檢視提供的行車記錄器影像，確認是一隻亞成熊。台東分署發現黑熊出沒點以低於海拔500公尺，創下該林道發現黑熊最接近人類活動區域的紀錄。

林保署台東分署表示，近年通報發現台灣黑熊的次數明顯增加，從通報紀錄也可以發現黑熊逐漸接近淺山聚落的趨勢，台灣黑熊與人類的生活圈將越來越靠近，分署持續加強多元輔導以降低人熊衝突發生機率，也希望與民眾攜手營造友善棲地環境，讓人熊得以共存共好。

近日一名李姓男子在卑南鄉利嘉林道開車目擊1隻台灣黑熊於林道上奔跑，他立即通報林保署台東分署，並將行車記錄器影像提供給分署；台東分署獲報後，立刻派員現勘並訪談周邊居民及農場業者，及宣導人熊遭遇因應方式，居民及業者均表示將配合落實食物管理及主動通報等避免人熊衝突的各項措施。

林業保育署自2022年推出台灣黑熊生態服務給付計畫後，台東地區已有10個部落社區參與，共拍攝到39次黑熊影像，居民通報案件達8次，創下歷年新高，分署將持續鼓勵部落、社區加入黑熊生態服務給付計畫，與在地協力推動黑熊保育。