影／海拔僅119米 台灣黑熊母子下山了！首度現身省道台9線逛大街

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聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，是台灣黑熊首度現身在人、車頻繁的省道。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，是台灣黑熊首度現身在人、車頻繁的省道。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮一名潘姓男子日前夜間開車經過台9線舞鶴往三民段，目擊一隻小黑熊，先是獨自在路肩行走，接著與另一隻大黑熊會合，進入秀姑巒溪河床。林業署人員獲報勘查發現黑熊腳印及排遺，確認台灣首度有野生黑熊出現在車輛頻繁的省道上。

林業及自然保育署花蓮分署表示，母子黑熊這次被目擊出現的地點遠離山區，海拔僅119公尺，是台灣黑熊首次出現在車輛與人為活動頻繁區域的紀錄，印證黑熊活動範圍逐漸擴及人口稠密地區的趨勢。

花蓮分署近日接獲潘男通報，9日清晨5時許駕車經過台9線時，看到路肩有一隻體型較小的黑熊在路肩行走、奔跑，後來橫越馬路，到對象與另一隻大黑熊會合，雙雙穿越護欄進入秀姑巒溪河床，潘男見小黑熊並未落單即驅車離開。

根據潘男提供的行車記錄器影像，花蓮分署研判走路肩的是一隻幼年黑熊，可惜兩隻黑熊會合影像因記憶卡容量不足遭覆蓋，不過潘男描述非常具體，應是母子黑熊夜間行經台9線。

花蓮分署10日一早派員到場勘查，發現黑熊腳印及排遺，證實有黑熊出沒，已通知公路局提高警覺，配合管制廚餘垃圾，也向附近民眾宣導防範，提醒用路人行經該處時要小時駕駛，若發現黑熊請減速慢行，勿開車追逐或下車接近。

花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，林業署花蓮分署人員勘查發現黑熊排遺。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，林業署花蓮分署人員勘查發現黑熊排遺。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，林業署花蓮分署人員勘查發現黑熊腳印。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮有民眾在台9線舞鶴至三民段間，目擊一隻小黑熊在路肩出沒，林業署花蓮分署人員勘查發現黑熊腳印。圖／林業署花蓮分署提供

台灣黑熊 花蓮

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