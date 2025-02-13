食蛇龜瀕絕強化保育 研議繁殖季限制進入保護區

林業署今天表示，除了配合地籍清查調整瀕臨絕種野生動物食蛇龜的重要棲息地環境範圍，在跨機關及社區參與巡護下，人為獵捕有所改善，研議提高保護區管制，繁殖季節限制進入。

農業部7日官網公告調整「翡翠水庫食蛇龜野生動物重要棲息環境」類別及範圍。農業部林業及自然保育署告訴中央社記者，這是配合地籍地號清查做調整，面積變動不大，移除1筆誤植入並放入5筆土地，調整後為1286餘公頃，位在新北市石碇區。

林業署保育管理組副組長黃綉娟說，民國102年（西元2013年）即已公告「翡翠水庫食蛇龜野生動物重要棲息環境」及「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」，保護區基本上不能隨便進入，必須提出申請。

根據林業署資料，2014到2015年、2018到2019年在宜蘭、花蓮進行的族群調查結果顯示，野生族群的分布範圍與族群量在最近15年內快速縮減或消失，僅於局部區域捕獲零星個體，多數現存族群已呈現族群量過小與族群密度過低，不易透過自然繁殖補充維持族群長期存續。

黃綉娟說，早期盜獵猖厥，不敢說已經沒有這樣的問題，近年包含林業署、台北翡翠水庫管理局會同保七總隊共同加強巡護，也宣導周邊社區參與保育工作，例如永安社區常年參與社區林業計畫、2024年加入食蛇龜生態服務給付辦理自主巡護，當地人有記錄到食蛇龜，經評估目前保護區範圍及其周邊族群穩定，盜獵情形獲得明顯改善。

黃綉娟說，食蛇龜除分布在中國中部及南部、日本琉球群島南部的石垣島及西表島，台灣宜蘭、花蓮、南投、高雄、屏東（含恆春）皆有紀錄，生存在海拔600公尺以下山區，與人類活動易重疊，保護區劃設在石碇區，和當地為國有地，已有調查且族群較穩定有關，利推保育計畫。

保育作為要強化，黃綉娟說，保護區基本上不能隨便進去，須提申請；林業署並要增加管理工作，研議繁殖季節，除了公務所需，限制外面人員進入，相關規定完成審議會儘速公布，若順利，可望上半年發布。

根據林業署官網資料，台灣紅皮書名錄評估受威脅類別，食蛇龜於2017年列為易危（VU）；野生動物保育法的保育等級於2019年從珍貴稀有調升為瀕臨絕種野生動物；國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書名錄2000年評估為瀕危（EN）。