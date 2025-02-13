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直擊！高雄文化中心中年男倒整袋碎麵包 野鴿、松鼠搶食

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市文化中心今天下午有1名男子，從塑膠袋把切碎的麵包倒在草地，吸引鴿群、松鼠、野鳥搶食。記者王勇超／攝影
高雄市文化中心今天下午有1名男子，從塑膠袋把切碎的麵包倒在草地，吸引鴿群、松鼠、野鳥搶食。記者王勇超／攝影

高雄不只前金區交通公園有人餵食野鴿，文化中心也有人把整袋碎麵包倒在草皮，吸引野鴿群、麻雀、松鼠搶食。高市府說，餵食野鴿違反廢棄物清理法、高雄市公園管理自治條例，最高一共可以開罰1萬2000元。民眾若發現有人餵野鴿，可通報1999，環保局或公園處會派人到場稽查取締。

高雄前金區交通公園人行道有男子長期固定餵食野鴿，衍生的衛生問題，讓居民感到困擾。陳姓男子說，曾有鄰居勸導餵食者，但對方自稱是在做愛心，還反嗆「不然是要餓死這些鳥嗎」。

除了交通公園，文化中心也因有人餵飼料，吸引野鴿群常駐。記者今天下午直擊，一名戴半罩安全帽、口罩，穿外套、長褲的男子，在廣州一街停好機車後，手拿2個塑膠袋走進文化中心。

隨後男子從塑膠袋把切碎的麵包倒在草地上，吸引數十隻鴿子、麻雀飛來啄食麵包，好幾隻松鼠也從樹上溜下來搶食。男子倒光塑膠袋中的麵包碎片，立刻快步回到停車處，騎車離開。整個過程不到3分鐘。

環保局說，去年共接獲3件民眾陳情餵食鴿子影響環境衛生案件，其中2件在新興區、1件在鳳山區，交通公園及文化中心尚未有民眾檢舉。餵食野鴿造成環境汙染，可依違反廢棄物清理法開罰1200元至6000元，民眾若發現有人餵野鴿，可通報1999派人到場稽查。

高雄市禁止民眾餵鴿子及流浪動物，除了環保局可依廢清法開罰最高6000元，公園處也可依公園管理自治條例規定，對餵野鴿的現行犯開罰1000元以上6000元。

公園處表示，高雄市公園管理自治條例規定，公園內不得餵食流浪動物，「野生鴿子也包括在內」，如果民眾在公園投餵野鴿，經制止或命其離開而不從者，可罰1000元以上6000元以下罰鍰，其經告誡仍有不從者，得按次處罰。

男子在高雄市文化中心的草地留下許多碎麵包，吸引野鴿、松鼠搶食。記者王勇超／攝影
男子在高雄市文化中心的草地留下許多碎麵包，吸引野鴿、松鼠搶食。記者王勇超／攝影
高雄有民眾餵食野鴿，鳥類排遺汙染地面，衍生衛生問題。圖／本報資料照片
高雄有民眾餵食野鴿，鳥類排遺汙染地面，衍生衛生問題。圖／本報資料照片
1名男子今天下午在高雄市文化中心，以碎麵包餵食野鴿、松鼠。記者王勇超／攝影
1名男子今天下午在高雄市文化中心，以碎麵包餵食野鴿、松鼠。記者王勇超／攝影
男子在高雄市文化中心的草地留下許多碎麵包，吸引野鴿、松鼠搶食。記者王勇超／攝影
男子在高雄市文化中心的草地留下許多碎麵包，吸引野鴿、松鼠搶食。記者王勇超／攝影

流浪動物 鴿子 麵包

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