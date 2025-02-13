高雄單車男暗中投餵飼料 交通公園野鴿群聚嚇壞路人

高雄市前金區交通公園，因長期有人餵食飼料，吸引大批野鴿、麻雀聚集在人行道，動輒超過數十隻的鴿子突然起飛或降落，常嚇得路人驚聲尖叫，甚至有人為此改走慢車道，與車爭道險象環生。民代說，特定人士長期在公園餵鴿，已造成居民困擾，市府應主動蒐證並強力開罰才能嚇阻。

前金區旺盛街、河東路的交通公園，位置在高雄市立棒球場後方，園區鄰近愛河景觀優美，內有綠地坡道，吸引民眾前來運動、散步、遛狗，但近年來野生鴿群盤據公園與人行道，看到人類不僅不害怕，還會靠近討食，讓民眾相當困擾。

當地後金里長施孟均說，有名男子會固定騎腳踏車來交通公園餵養鴿子，還曾經與民眾起爭執，「因為餵食，愈養愈多」，附近居民或來公園運動的民眾勸他不要再餵鴿子，但男子仍繼續餵鴿，甚至擔心被錄影檢舉，都趁公園人煙稀少的時段來投餵鴿子。

後金里長施孟均說，交通公園的鴿群在雨天會比較少，但天氣好或有人來餵食時，就會大量聚集；鴿群已經不怕人，甚至每天早上會固定逗留在交通公園的人行道上，等人來餵食。

記者直擊，在運動公園人行道上不僅有大批野鴿聚集，還有許多麻雀混在鴿群中，如果有人經過人行道，成群的野鳥會朝人靠近，疑似想要討食。有女學生行走時，突然有數十隻鴿子朝她飛過去，女學生一邊尖叫一邊快步逃離。也有路過民眾發現人行道擠滿鴿子，不敢走過去，只好改走慢車道。

市議員許采蓁表示，因長期有特定人士在公園餵鴿，造成環境髒患與附近居民困擾。市府有權限依廢棄物清理法開罰，除強力執法外，社區可向動保處諮詢，可以透過噴灑消毒水、懸掛反光品等方式減少鴿子數量。因餵鴿檢舉開罰的舉證困難，建議也可降低民眾檢舉門檻，或提高相關罰金，增加嚇阻力。

高市農業局動保處表示，鴿子的糞便可能會含有「隱球菌」，是一種人畜共通傳染病，呼籲民眾不要在公園追逐鴿子或餵食鴿子，以免吸入或沾到帶有隱球菌的灰塵或鴿糞，可能引起發燒，甚至是腦膜炎。