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野鴿可能傳染新型A型流感病毒 專家籲：不餵食「遠觀即可」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
疾管署指出野生禽類是大多數新型A型流感病毒的自然宿主，為降低感染風險，呼籲應避免接觸鴿子或其他禽鳥。記者王勇超／攝影
疾管署指出野生禽類是大多數新型A型流感病毒的自然宿主，為降低感染風險，呼籲應避免接觸鴿子或其他禽鳥。記者王勇超／攝影

現行動保法並未規範餵食動物行為，專家說，野鴿可能傳染新型A型流感病毒，停止餵食才能減少野鴿數量，相關問題的嚴重性才能降低。農業局強調，避免野鴿群聚及過量繁殖，並造成疾病傳布，最好不要任意餵飼野鴿，不提供野鴿築巢空間，讓生態回歸自然，打造人與動物和諧共生的友善城市。

「野鴿吃太好，當然愈生愈多」義守大學生態學教授趙仁方說，因為有人在固定餵食，野鴿的營養夠，當然容易繁殖，所有的野生動物都一樣，不論野貓、野狗、獼猴還是鴿子，愈養就會愈多，但鴿子被當成和平的象徵，也比較溫馴，餵的人比較多，

趙仁方說，在電影中有許多經典鏡頭是在公園中餵鴿子，看似美好，但「其實這都是假象」，鳥類是在天上飛、隨時會排泄以減輕重量，鴿子一多，難以清理的鳥糞會造成環境衛生問題；鴿子等鳥類感染傳播禽流感機率非常低，但野生禽類是大多數新型A型流感病毒的自然宿主，為降低感染風險，「遠觀即可，不要接觸鴿子比較好」。

屏東科技大學動物疫苗研究所教授、特殊寵物中心研究主任莊國賓表示，早期有賽鴿飼主在輸了比賽後，飼主捨不得殺害賽鴿，就把賽鴿野放，「那些鴿子都有腳環」，被放生的賽鴿現在已建立族群，開始下蛋、繁殖，所以現在很多野生鴿子都沒有腳環。

莊國賓說，鴿子1年可產卵3到4次，每次生2顆蛋，加上有人會餵食，愈生愈多之後就造成野鴿群聚；野鴿族群愈來愈大，對其他鳥類的生態也會造成影響，鴿子如果建立族群，就很難消滅。外國有城市為了減少野鴿帶來的環境問題，嘗試把鴿子的避孕藥「乃卡巴精」混進飼料中讓鴿子吃，可以讓鴿子短暫、約半年不孕。

動物 流感病毒 鴿子

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