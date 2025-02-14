生存欲望強烈！「食材」高腳蟹浴室復活 饕客驚：好像快被牠吃掉

根據日本媒體ねとらぼ報導，專門在社群網站X上分享料理珍奇食物過程的網友「奇食崇拝者Rikutо」（@naze6622），在東京御徒町專賣海鮮的店家「吉池」花了33,000日圓（約台幣6,930元）的高價，賣下一隻當時奄奄一息的巨大高腳蟹。

帶高腳蟹回家後，Rikutо先暫時把牠放在浴室裡沒特別注意動靜。沒想到過一陣子後，聽到浴室地板連續傳出「喀吱喀吱」的聲音。他進去一看，發現高腳蟹不但還活著，且元氣滿滿的舞動著螯足，頓時覺得自己怎麼買了這麼可怕的東西。當他拿著手機靠近高腳蟹的頭部要拍攝時，看到牠兩旁的腮還不停的動著，直呼「簡直是太有活力了！覺得自己都快被抓去吃掉」。

這則貼文至今已有846萬人次點閱，且有5.3萬次的讚，也吸引許多網友留言，「這也太恐怖了！」、「浴室突然變成水族館！」、「簡直是把真實的螃蟹道樂招牌搬進家裡！」。「吉池」海產店的官方帳號（@yoshiike_group）也打趣回覆：「上午遇到的這隻高腳蟹，居然還這麼有精神，真是太好了！」

不過牠的活力沒有延續太久。Rikutо後來繼續更新這隻高腳蟹的後續消息，除了取出的一大碗蟹膏外，其他部分全煮成螃蟹鍋。Rikutо表示：「實在超級美味！這隻高腳蟹肉質緊實Q彈，熬出的高湯十分好喝！」他也把雞蛋加入蟹膏裡做成蛋包飯，「蛋和微苦的蟹膏真是絕配」，對自己的料理感到非常滿意。