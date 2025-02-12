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2025台灣新年數鳥嘉年華 布袋逾3萬隻次全台第一

中央社／ 嘉義縣12日電

「2025台灣新年數鳥嘉年華」（New Year Bird Count Taiwan, NYBCTaiwan）嘉義布袋樣區水鳥紀錄出爐，共記錄到54種、31305隻次，數量全台第一，顯示此處是台灣最重要候鳥遷徙中繼站與度冬熱點。

高雄市野鳥學會今天發布新聞稿表示，這次調查，由高雄鳥會布袋鹽田團隊、農業部生物多樣性研究所、台南鳥會、中華鳥會成員一同協助調查，調查樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區域鹽田濕地。

高雄鳥會表示，布袋以其豐富多樣鳥類資源聞名，每年9月一直延續至隔年4月，是賞鳥黃金季節，吸引眾多賞鳥愛好者前來一探究竟，布袋鹽田團隊也在此期間舉辦免費定點賞鳥活動，2月份將在2月15日舉辦，邀請喜愛鳥類的民眾報名參加。

此外，為延續嘉義縣長翁章梁提出的「候鳥經濟」概念，將與林業及自然保育署嘉義分署、雲嘉南濱海國家風景區管理處、嘉義縣政府農業處持續合作辦理候鳥季系列活動，包含鹽田走讀、賞鳥市集等。

高雄鳥會表示，候鳥季系列活動重頭戲將於3月8日登場，今年以「布袋候鳥季~候鳥經濟生活圈」為主題，辦理賞鳥與市集活動，廣邀在地美食業者、鳥類相關文創手作業者、商圈業者、生態NGO等一起參與市集活動，並於現場設立賞鳥站，讓民眾賞鳥購物一兼兩顧。

嘉義 賞鳥 鳥會

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