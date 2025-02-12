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【動物冷知識】原來不叫做熊！幾世紀前「1傳統」 成為現代的Bear

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！一角鯨（Narwhal）可以說是現實版的獨角獸，他們那根長長的「角」其實是特化的牙齒，能夠感應水溫、鹽度，甚至可能用來交流！這麼夢幻的生物，結果英文名字竟然跟「屍體」有關！？這是怎麼回事？

一角鯨的英文 Narwhal 來自古北歐語 nár，意思是「屍體」，可能是因為他們灰色、斑駁的皮膚，以及他們會靜靜地躺在海面或靠近海面的習慣，這又被稱為浮漂(Logging)，是指鯨豚漂浮在水面上休息時的術語。

一角鯨幼年時身體是灰黑色的，之後腹部與側面會逐漸出現白色區塊，隨著年紀越大而擴散。年老個體幾乎全白，僅背部中央、頭頂與胸鰭邊緣仍看得到黑色區域。

所以，第一個看到這些長著奇怪牙齒、漂在水面上的生物的人，第一反應竟然不是「哇！神獸！」，而是「呃......屍體？？」這真是個始料未及的發展。

海象（Walrus）的名字來源仍然是個謎，但主流有兩種說法，第一種是來自古挪威語 hvalr（鯨魚）+ hross（馬），意思是「馬鯨」，可能是因為海象的身形像鯨魚，但頭又有點像馬。

第二種是來自荷蘭語 wal（海岸）+ reus（巨人），意思是「海岸巨人」，畢竟海象那巨大的身軀和象牙，看起來確實很霸氣。

雖然這兩種推測各有其文字邏輯，不過這些名稱的共同點就是——海象很大，真的很大！！

「熊」的英文 Bear，其實只是個「代號」！原始日耳曼語原本有專門表示熊的詞 arkto，但人們認為 如果直接說出熊的名字，熊可能會聽到並跑來攻擊。

就像我們說「好兄弟」或「阿飄」來代指鬼，想不到這種傳統隔了好幾個世紀依然適用！？

為了不召喚這位「山大王」，人們開始用 berô（意思是「棕色的東西」）來代稱熊，結果這個替代詞流傳下來，成為現代的 Bear。

這樣一來，當獵人說「我看到一隻棕色的東西」時，熊就不會知道他們在說自己......嗯，至少希望如此。

帽子-Hatto

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