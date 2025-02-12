蘭嶼特有種 農業部增列蘭嶼吻鰕虎為珍貴稀有保育類野生動物

蘭嶼吻鰕虎（Rhinogobius lanyuensis）為台灣特有淡水魚，主要分布於蘭嶼，近年來因溪流工程、颱風改變棲地等因素，造成野外族群不穩定，為加強棲地的保護並防止商業採集威脅，農業部今年2月7日正式公告增列蘭嶼吻鰕虎為珍貴稀有保育類野生動物，民眾非經主管機關同意，不得繁殖、買賣，公告前已飼養者，應於3月31日前向在地縣市主管機關登記備查，始得繼續飼養。

林業及自然保育署表示，蘭嶼吻鰕虎俗名狗甘仔、甘仔魚，分布於蘭嶼島上自然環境保存良好、水質清澈區域，為淡水域與海水域兩側洄游型的特有魚類，每年春季仔稚魚會由河口溯溪而上繁殖產卵，孵化後的仔稚魚會順著溪水，經由河口進入海洋。

林業及自然保育署指出，蘭嶼吻鰕虎雖沒有人為捕撈的壓力，但近年因溪流整治工程的「三面光」結構，使得溪流缺乏躲藏的隙縫，另溪流攔水設施導致水流截斷或河道落差過大，不利其溯源洄游，導致族群數量減少，2019年調查蘭嶼吻鰕虎野外族群僅分布於2條溪流中，可能不超過200尾，2024年調查雖然最多有超過1萬尾，但幾乎僅分布於1條溪流中且是春季幼魚集體上溯的季節，族群數量波動大，仍處於不穩定的狀態。

林業及自然保育署說，經與專家學者初步評估，並與蘭嶼在地民眾溝通說明取得支持，且經野生動物諮詢委員會審查通過，為保育蘭嶼吻鰕虎，將之公告為珍貴稀有保育類野生動物。林業保育署台東分署也已成立聯繫平台，邀請中央與地方機關、NGO團體及在地社區發展協會，透過定期召開平台會議，討論如何讓溪流構造適度降壩，或減少水泥結構、納入生態工法等保育方式，透過交流意見、回應問題，有效推動保育行動且貼近在地需求。

林業及自然保育署提醒，蘭嶼吻鰕虎已列為珍貴稀有保育類野生動物，如在公告前已飼養、持有，應自公告日起至2025年3月31日前，向飼養所在地縣市政府登記備查，才能繼續合法飼養，但可於公共場所陳列展示，且非經許可不得私自繁殖及買賣，如經查獲未登記持有者，將依野生動物保育法第31條規定，裁罰最高5萬元並沒入未登記個體。