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水試所繁殖尾斑鈍鰕虎有成 學術首例降採捕壓力

中央社／ 台北12日電

水試所今天表示，2023年完成觀賞魚「尾斑鈍鰕虎」的人工繁殖技術研發，已做發表，為國際期刊首例，讓此魚更能適應水族箱生存、降低野生族群的採捕壓力，可供國內業者技轉繁殖。

農業部水產試驗所發布新聞訊息指出，觀賞魚又有新選擇，除了以提供繁養殖培育著稱的外商Biota公司陸續完成3種鈍鰕虎，包含菲律賓鈍鰕虎、林氏鈍鰕虎及尾斑鈍鰕虎的繁殖技術開發並上市，其中的尾斑鈍鰕虎，水試所也已完成人工繁殖技術的建置。

水試所海水養殖研究中心助理研究員邱沛盛告訴中央社記者，水試所與Biota都在2023年完成尾斑鈍鰕虎的人工繁殖技術開發，這是國外市場受歡迎的魚種，不僅外型可愛、體色多變，且會濾食底沙的甲殼、浮游生物，從鰓把沙子排出，是功能性生物，而且溫馴，飼養者會搭配小丑魚、神仙魚等觀賞魚一起飼養。

邱沛盛說，目前市售尾斑鈍鰕虎主要來自東南亞海域野生採集，但長途運輸會死亡，且野生魚不吃人工投餵的食物而消瘦，難以適應人工飼養環境。研發期間找了適合魚苗初期餵食的餌料種類，並建置溫度攝氏27度、鹽度千分之30左右的水質環境，歷經3、4代的人工繁殖與飼養，終於讓尾斑鈍鰕虎適應水族箱生存環境。

邱沛盛說，此研發技術除已發表在國際期刊Fishes（魚類）及North American Journal ofAquaculture（北美水產養殖），成為國際期刊首例，之前也舉辦發表會，國內有業者表達有興趣技轉，未來可進行非專屬授權技轉，有助降低野生族群被採捕的壓力。

水試所指出，國內也稱尾斑鈍鰕虎為「環帶翻沙鰕虎」或「環帶鰕虎」，分布在台灣東部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、東沙及南沙等海域，歐美市場每尾售價約30到38美元（約新台幣980到1245元）之間，國內售價則約150到200元不等。

售價 壓力 小琉球

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