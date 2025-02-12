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元宵節應景 北市動物園備「大湯圓」助行為豐富

中央社／ 台北12日電

今天是元宵節，台北市立動物園的動物們雖不能吃元宵，但保育員準備了海廢浮球改造成的「大湯圓」，作為大貓熊的益智玩具、蜘蛛猴的漏食球，有助於行為豐富化及身心健康。

台北市立動物園今天透過新聞稿表示，這些浮球是由海洋保育署桃竹海洋保育站人員淨灘拾起的海洋廢棄物，經過清理及改造後，不僅能為動物帶來刺激及新體驗，更讓環保理念融入保育工作中。

動物園介紹，浮球材質堅固、安全性高，磨去尖銳物後就是動物行為豐富化道具的材料，可以直接放入水中成為侏儒河馬的玩具，或是吊掛在樹上給黑猩猩當拳擊沙包，或是依不同物種特性及需求加工，用途多元。

動物園舉例，在球面上穿洞並放入食物，結合餵食器概念做成漏食球後吊掛在樹上，就能讓手腳靈巧的蜘蛛猴晃、掏、撿，豐富覓食行為；與水管或繩索組合，則是大貓熊的益智玩具，滿足動物的好奇心與探索行為。

動物園表示，動物雖然不能吃元宵或湯圓，但保育員提供了同樣是圓形外觀、裡頭包餡的「大湯圓」，盼為動物的生活帶來新的樂趣，促進多樣化行為展現，對動物的身心健康帶來正面影響，同時鼓勵民眾將廢棄人造物改造再利用，重視環保及海洋污染議題。

元宵節 動物園 湯圓

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