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影／台灣黑熊不冬眠！玉山熊出沒 才開春就5起通報

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉管處接獲民眾通報，昨天（10日）在玉山東部園區瓦拉米步道發現台灣黑熊活動，牠口中還叼著山羌。圖／玉管處提供，民眾李孟蓉拍攝
玉管處接獲民眾通報，昨天（10日）在玉山東部園區瓦拉米步道發現台灣黑熊活動，牠口中還叼著山羌。圖／玉管處提供，民眾李孟蓉拍攝

玉山國家公園近年接獲通報台灣黑熊次數有增加趨勢，而今年才剛開春不久，從元旦至今，不到1個半月時間，玉山國家公園管理處就已接獲5起通報，研判是冬天高山食源受限，黑熊往中低海拔覓食，較易被目擊或發現蹤跡，通報量增加。

玉山國家公園管理處指出，近年在玉山園區通報台灣黑熊次數有逐年增加趨勢，而今年元旦起至今，不到1個半月時間，已接獲5起黑熊通報，其中3件是在塔塔加園區、1起在東部園區瓦拉米，另1起則在玉山主峰線步道發現黑熊腳印。

玉管處表示，很多民眾以為熊會冬眠，但台灣黑熊沒冬眠現象，還會在冬季頻繁覓食，以囤積食物與熱量，而才開春不久，黑熊通報就達5起，研判與冬季高山低溫，植物果實較慢成熟，黑熊才會移動至中低海拔地區覓食，較易被通報發現。

而最近的1起目擊就在昨天（10日），一名李姓遊客在瓦拉米步道健行時，經山友提醒發現吊橋下台灣黑熊現蹤，而黑熊口中還叼著1隻山羌，左搖右晃的移動著，她興奮地拿出手機錄影，隨後也通報玉管處，並提供相關出沒資訊及影片。

玉管處也提醒，民眾登山應妥善保存食物，以免味道溢散吸引黑熊注意；上山可攜帶熊鈴、哨子製造聲響，並結伴同行；若發現黑熊，切勿驚擾牠，應冷靜快速離開，避免人熊衝突；若在園區發現黑熊或熊跡，可盡速通報該處或各遊客中心。

玉管處保育巡查員蕭玉山今天（11日）通報玉山主峰線步道有台灣黑熊腳印。圖／玉管處提供
玉管處保育巡查員蕭玉山今天（11日）通報玉山主峰線步道有台灣黑熊腳印。圖／玉管處提供

元旦 台灣黑熊 玉山國家公園

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