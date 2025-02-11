桃園大圳野鳥普查 211口埤塘記錄到1萬3518隻
桃園市野鳥學會今天公布桃園大圳埤塘鳥類普查結果，總共在211口埤塘記錄到84種鳥類，1萬3518隻野鳥，其中包括多種珍稀候鳥，調查發現埤塘面臨開發，環境破壞情形依然持續。
社團法人桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，每年冬季針對埤塘的度冬候鳥調查已持續20年，往年動員大量義工同步調查，今年配合中華民國野鳥學會及農業部生物多樣性研究所，希望持續建立桃園埤塘鳥類資料庫的需求，將同步調查改為普查，針對桃園大圳12條支線進行分工，並將資料上傳由美國康乃爾大學建置的e-bird全球鳥類資料庫。
劉義仁指出，桃園市野鳥學會從去年12月到今年1月為期2個月的桃園大圳埤塘鳥類普查結果，總共在211口埤塘記錄到84種鳥類，1萬3518隻野鳥，包括黑面琵鷺、白眼潛鴨等多種珍稀候鳥。
調查也發現，鸕鶿在北台灣度冬情形越來越明顯，桃園埤塘成為僅次於台北新山水庫、新店溪一帶的度冬地；雁鴨科仍以鳳頭潛鴨為大宗。至於近年常聽聞麻雀變少情形，但實際上，麻雀躍居今年調查數量最多的野鳥。
劉義仁說，隨著都市化進程加快，埤塘持續面臨填平開發威脅，例如因航空城開發需填平的沙崙大池，今年仍有3隻少見的冠鸊鷈同時出現。埤塘是生態系統的一部分，具調節微氣候、涵養水源功能，消失將對環境造成不可逆的影響。近年埤塘岸樹木砍伐整建環湖步道情況也不少，但開發若未經考量，野鳥會離開不敢棲息，生物多樣性也會大幅降低。
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