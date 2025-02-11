快訊

高雄1貨櫃車翻覆！撞倒號誌桿5汽機車遭殃 車頂慘凹陷

投注爆量當機了？台彩證實大樂透加碼期間「傍晚交易不穩」 緊急處理中

經典賽／中華隊首場開門熱身賽 呂詠臻先發對抗樂天巨人

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園鳥會普查大圳埤塘野鳥 鸕鶿增航空城開發棲地銳減

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園的埤塘仍然是鳳頭濳鴨重要棲地。圖／桃園市野鳥學會提供
桃園的埤塘仍然是鳳頭濳鴨重要棲地。圖／桃園市野鳥學會提供

素有「千塘之鄉」美譽的桃園，擁有全台最密集的埤塘網絡，這些埤塘不僅是農業灌溉的重要設施，更是豐富生態的寶庫。

桃園市野鳥學會今天下午公布去年12月到今年1月，桃園大圳埤塘鳥類普查結果，在211口埤塘含蚵殼港圳15口，記錄到84種鳥類，1萬3518隻野鳥。

兩個月的普查記錄到包括黑面琵鷺、白眼潛鴨等多種珍稀候鳥，其中單次紀錄多樣鳥種最豐富記錄到22種，其中蘆竹區2支線編號2-19的六號大塘，與中壢區8支線編號8-4的白陂是候鳥最愛停棲的埤塘，但調查中也發現桃園埤塘面臨開發，無法逃避環境破壞的情形依然持續著。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁指出，學會每年冬季針對埤塘的度冬候鳥調查已經持續20年，往年會動員多位義工同時間同步調查，但是以鳥會義工的量能僅能調查45口埤塘，今年配合中華民國野鳥學會及農業部生物多樣性研究所，以希望持續建立桃園埤塘鳥類資料庫的需求，將同步調查改為普查。

針對桃園大圳12條支線分工，由鳥老大領軍，從該支線的第一口埤塘逐一調查到最後一口，資料上傳由美國康乃爾大學建置的e-bird全球鳥類資料庫，藉由公民科學家的紀錄，描繪桃園大圳埤塘鳥類的樣貌，建立桃園埤塘鳥類開放、長期且永久的調查資料。

桃園埤塘不僅是鳥類的棲息地，更是台灣生態多樣性的重要據點，這些埤塘見證了人與自然共處的歷史，值得用心保護。

調查也發現鸕鶿在北台灣度冬的情形越來越明顯，桃園埤塘成為僅次於新山水庫、新店溪一帶的度冬地；雁鴨科依然是以鳳頭潛鴨為大宗。而隨著都市的開發，常常聽聞有麻雀變少的情形，實際上麻雀躍居今年調查數量最多的野鳥；外來入侵種白尾八哥的數量則持續佔據第10名。

鳥會說明，隨著都市化進程加快，埤塘面臨填平開發的威脅從來沒有減少，例如開發航空城需填平2支線編號2-3-3沙崙大池，今年仍有3隻少見的冠鸊鷈同時出現，震驚北部賞鳥界，但也將成絕響；原本有14口埤塘的1支線，如今尷尬的僅剩4口埤塘存在；5支線編號5-10的埤塘已被填平；3支線的3-1已成養鴨池；而因應民眾親近埤塘需求，埤岸樹木砍伐整建為環湖步道的情況，更是此起彼落。

野鳥學會呼籲，埤塘不僅是生態系統的一部分，更具有調節微氣候、涵養水源的功能，若這些埤塘消失，將對環境造成不可逆的影響，而環湖步道的開發若未考量生態保留植被維持隱密性，野鳥們會離開不敢棲息，生物多樣性也就大幅降低，自然生態減少，剩下只是人為生態系。

桃園埤圳國家重要濕地除了桃園大圳，另一條為石門大圳，為推廣全民參與，野鳥學會特別舉辦「2025石門大圳埤塘賞鳥大賽」，只要到埤塘拍照上傳到fb，不需要有野鳥辨識的功力，就有機會獲得望遠鏡等獎品，比賽時間到2月底，歡迎大家一起加入守護千塘之鄉的公民科學家。

桃園的埤塘逐漸成為候鳥鸕鶿在北台灣過冬的主要棲地之一。圖／桃園市野鳥學會提供
桃園的埤塘逐漸成為候鳥鸕鶿在北台灣過冬的主要棲地之一。圖／桃園市野鳥學會提供
珍稀類白眼濳鴨。圖／桃園市野鳥學會提供
珍稀類白眼濳鴨。圖／桃園市野鳥學會提供
3隻冠鸊鷈現身航空城縮小的棲地，明年隨著開發案棲地消失，可能看不到蹤影。圖／桃園市野鳥學會提供
3隻冠鸊鷈現身航空城縮小的棲地，明年隨著開發案棲地消失，可能看不到蹤影。圖／桃園市野鳥學會提供

桃園 科學家 野鳥

延伸閱讀

珍稀野鳥現蹤桃園埤塘 生態專家示警：恐成絕響

桃園第4座埤塘公園改善完成 因「一插曲」延後啟用

20年首度捕獲「夜行王者」身影 學者：沒想到這麼簡單

濟州航空空難釀179死 南韓各機場加強預防鳥擊將安裝探鳥設備

相關新聞

黑熊漫步玉山國家公園瓦拉米步道 遊客遠拍直呼可愛

玉山國家公園是台灣黑熊高密度族群棲息地，遊客昨天在東部園區瓦拉米步道拍到黑熊漫步，直呼遠看好可愛、難得看到；還有巡查員今...

桃園鳥會普查大圳埤塘野鳥 鸕鶿增航空城開發棲地銳減

素有「千塘之鄉」美譽的桃園，擁有全台最密集的埤塘網絡，這些埤塘不僅是農業灌溉的重要設施，更是豐富生態的寶庫。

珍稀野鳥現蹤桃園埤塘 生態專家示警：恐成絕響

桃園市野鳥學會今年在桃園大圳211處埤塘進行為期兩個月的鳥類普查，共記錄84種、1萬3518隻野鳥，包括黑面琵鷺等珍稀候...

台中市推估家犬家貓均逾10萬 寵物及動物之家加強禦寒

近日寒流讓台中平地都迎來10度以下低溫，台中市議員周永鴻籲公立動物之家應給予毛小孩足夠溫暖， 同時應加強向寵物飼主宣導禦...

黑貓感染貓皰疹導致眼瞼結膜沾黏 手術後回復明亮大眼睛

幼貓體質弱容易生病，新北中和動物之家收容了一隻約2至3個月齡的黑色幼貓，因為感染嚴重的貓皰疹病毒，導致右眼眼瞼結膜沾黏。...

影／新竹峨眉中盛野溪見石虎 在地年輕人卻憂2開發案

一群關心生態環境的新竹年輕人去年9月在新竹縣峨眉中盛野溪四周進行野生動物監測，短短兩個月內就記錄到一隻罕見的石虎在溪邊出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。