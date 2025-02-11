桃園鳥會普查大圳埤塘野鳥 鸕鶿增航空城開發棲地銳減

素有「千塘之鄉」美譽的桃園，擁有全台最密集的埤塘網絡，這些埤塘不僅是農業灌溉的重要設施，更是豐富生態的寶庫。

桃園市野鳥學會今天下午公布去年12月到今年1月，桃園大圳埤塘鳥類普查結果，在211口埤塘含蚵殼港圳15口，記錄到84種鳥類，1萬3518隻野鳥。

兩個月的普查記錄到包括黑面琵鷺、白眼潛鴨等多種珍稀候鳥，其中單次紀錄多樣鳥種最豐富記錄到22種，其中蘆竹區2支線編號2-19的六號大塘，與中壢區8支線編號8-4的白陂是候鳥最愛停棲的埤塘，但調查中也發現桃園埤塘面臨開發，無法逃避環境破壞的情形依然持續著。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁指出，學會每年冬季針對埤塘的度冬候鳥調查已經持續20年，往年會動員多位義工同時間同步調查，但是以鳥會義工的量能僅能調查45口埤塘，今年配合中華民國野鳥學會及農業部生物多樣性研究所，以希望持續建立桃園埤塘鳥類資料庫的需求，將同步調查改為普查。

針對桃園大圳12條支線分工，由鳥老大領軍，從該支線的第一口埤塘逐一調查到最後一口，資料上傳由美國康乃爾大學建置的e-bird全球鳥類資料庫，藉由公民科學家的紀錄，描繪桃園大圳埤塘鳥類的樣貌，建立桃園埤塘鳥類開放、長期且永久的調查資料。

桃園埤塘不僅是鳥類的棲息地，更是台灣生態多樣性的重要據點，這些埤塘見證了人與自然共處的歷史，值得用心保護。

調查也發現鸕鶿在北台灣度冬的情形越來越明顯，桃園埤塘成為僅次於新山水庫、新店溪一帶的度冬地；雁鴨科依然是以鳳頭潛鴨為大宗。而隨著都市的開發，常常聽聞有麻雀變少的情形，實際上麻雀躍居今年調查數量最多的野鳥；外來入侵種白尾八哥的數量則持續佔據第10名。

鳥會說明，隨著都市化進程加快，埤塘面臨填平開發的威脅從來沒有減少，例如開發航空城需填平2支線編號2-3-3沙崙大池，今年仍有3隻少見的冠鸊鷈同時出現，震驚北部賞鳥界，但也將成絕響；原本有14口埤塘的1支線，如今尷尬的僅剩4口埤塘存在；5支線編號5-10的埤塘已被填平；3支線的3-1已成養鴨池；而因應民眾親近埤塘需求，埤岸樹木砍伐整建為環湖步道的情況，更是此起彼落。

野鳥學會呼籲，埤塘不僅是生態系統的一部分，更具有調節微氣候、涵養水源的功能，若這些埤塘消失，將對環境造成不可逆的影響，而環湖步道的開發若未考量生態保留植被維持隱密性，野鳥們會離開不敢棲息，生物多樣性也就大幅降低，自然生態減少，剩下只是人為生態系。