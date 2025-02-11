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珍稀野鳥現蹤桃園埤塘 生態專家示警：恐成絕響

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市野鳥學會今年在桃園大圳211處埤塘進行為期兩個月的鳥類普查，發現許多珍稀候鳥，但調查也發現當地埤塘持續面臨開發威脅，呼籲各界重視。圖為鳳頭潛鴨。圖／桃園市野鳥學會提供
桃園市野鳥學會今年在桃園大圳211處埤塘進行為期兩個月的鳥類普查，發現許多珍稀候鳥，但調查也發現當地埤塘持續面臨開發威脅，呼籲各界重視。圖為鳳頭潛鴨。圖／桃園市野鳥學會提供

桃園野鳥學會今年在桃園大圳211處埤塘進行為期兩個月的鳥類普查，共記錄84種、1萬3518隻野鳥，包括黑面琵鷺等珍稀候鳥。其中，蘆竹區六號大塘單次記錄22種鳥類，生物多樣性最豐富；中壢區白陂則是候鳥最青睞的棲息地，然而調查也發現當地埤塘持續面臨開發威脅，呼籲各界重視。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，學會已連續20年進行冬季埤塘度冬候鳥調查。有別於往年動員大量義工同步調查45口埤塘的方式，今年配合中華民國野鳥學會及農業部生物多樣性研究所的需求，改採普查方式進行。

調查團隊針對桃園大圳12條支線分工，由資深鳥類觀察員帶領，逐一調查各支線的埤塘，並將資料上傳至美國康乃爾大學建置的e-bird全球鳥類資料庫。這種方式不僅能透過「公民科學家」的記錄描繪桃園大圳埤塘的鳥類生態，更能建立開放、長期且永久的調查資料。

調查結果顯示，鸕鶿在北台灣度冬的情形日益明顯，桃園埤塘已成為僅次於台北新山水庫、新店溪一帶的重要度冬地。雁鴨科中以鳳頭潛鴨數量最多，而麻雀更一躍成為本次調查數量最多的野鳥species。值得注意的是，外來入侵種白尾八哥的數量持續位居第十。

不過劉義仁也示警，隨著都市化進程加快，埤塘面臨的開發威脅從未減少，如即將因航空城開發而填平的沙崙大池（2支線編號2-3-3），今年仍出現3隻罕見的冠鸊鷈，令北部賞鳥界訝異，但恐將成絕響。此外，原有14口埤塘的1支線現今僅存4口；5支線編號5-10的埤塘已遭填平；3支線的3-1則改作養鴨用途。更令人憂心的是，為回應民眾親水需求而進行的環湖步道整建工程，往往伴隨著埤岸樹木的砍伐，此類情況屢見不鮮。

野鳥學會強調，埤塘不僅是重要的生態系統，更具有調節微氣候、涵養水源的功能。若這些埤塘消失，將對環境造成不可逆的衝擊。此外，環湖步道的開發若未妥善考量生態保育，未能維持適當的植被遮蔽，將導致野鳥遷移，生物多樣性銳減，最終只留下人為干預的生態系統。

為推廣全民參與濕地保育，野鳥學會也特別舉辦「2025石門大圳埤塘賞鳥大賽」。活動至2月底截止，參與者只需在埤塘拍照並上傳至臉書，無需具備鳥類辨識能力，即有機會獲得望遠鏡等獎品。

上傳 桃園 野鳥

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