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台中市推估家犬家貓均逾10萬 寵物及動物之家加強禦寒

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
室內外的犬舍貓屋加上跳台、紙箱、防風布及穿上保暖衣物，以增加保暖作用。圖／中市動保處提供
室內外的犬舍貓屋加上跳台、紙箱、防風布及穿上保暖衣物，以增加保暖作用。圖／中市動保處提供

近日寒流讓台中平地都迎來10度以下低溫，台中市議員周永鴻籲公立動物之家應給予毛小孩足夠溫暖， 同時應加強向寵物飼主宣導禦寒措施，中市動保處指出，戶外狗舍利用原本建築設計的隔間石牆形成屛帳防風保暖，再加上跳台、紙箱、防風布及穿上保暖衣物，室內幼犬貓加開電暖器及鋪墊暖暖包，增加保暖作用。

台中市議員周永鴻表示，寵物已經是許多家庭不可或缺的成員，根據農業部112年度寵物數量調查，約有超過四分之一、28.3%的家庭有飼養寵物，其中養狗戶數約13.8%、養貓戶數約10.4%、犬貓以外種類寵物約9.3%，台中市根據調查推估有15.2萬隻家犬、12.3萬隻家貓，天氣變化大，寒冷對「毛小孩」們也是一大挑戰，呼籲動保處注意公立動物之家收容的動物保暖情形。

周永鴻指出，台中市有南屯和后里兩處公立動物之家收容犬貓。南屯動物之家收容約350隻、后里動物之家收容約250隻，其中南屯動物之家在大肚山上，寒流時溫度下降更為明顯，年幼和身體虛弱的動物若無適當禦寒措施，擔心可能無法撐過寒流。

動保處回應表示，台中市動物之家戶外狗舍，本身是利用原本建築設計的隔間石牆形成屛帳防風保暖，加上跳台、紙箱、防風布及穿上保暖衣物，以增加保暖作用；而室內的狗舍貓屋則根據氣溫及動物狀況，幼犬貓加開電暖器及鋪墊暖暖包，目前貓屋在室內已加裝冷暖氣機調節定時溫控，讓園區動物能過個暖暖的冬天。

室內外的犬舍貓屋加上跳台、紙箱、防風布及穿上保暖衣物，以增加保暖作用。圖／中市動保處提供
室內外的犬舍貓屋加上跳台、紙箱、防風布及穿上保暖衣物，以增加保暖作用。圖／中市動保處提供
后里動物之家戶外狗舍，本身是利用原本建築設計的隔間石牆形成屛帳防風保暖。記者黑中亮／攝影
后里動物之家戶外狗舍，本身是利用原本建築設計的隔間石牆形成屛帳防風保暖。記者黑中亮／攝影
室內外的犬舍貓屋加上跳台、紙箱、防風布及穿上保暖衣物，以增加保暖作用。圖／中市動保處提供
室內外的犬舍貓屋加上跳台、紙箱、防風布及穿上保暖衣物，以增加保暖作用。圖／中市動保處提供

保暖 動物之家 寵物

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