黑貓感染貓皰疹導致眼瞼結膜沾黏 手術後回復明亮大眼睛

幼貓體質弱容易生病，新北中和動物之家收容了一隻約2至3個月齡的黑色幼貓，因為感染嚴重的貓皰疹病毒，導致右眼眼瞼結膜沾黏。待幼貓成長至6個月齡後，安排手術治療。黑貓「吉吉」順利康復，右眼外觀及視力更接近正常的眼睛，日前順利被認養。

「吉吉」送至中和動物之家時，因為嚴重的貓皰疹病毒，除了有上呼吸道打噴嚏與眼鼻分泌物等症狀，右眼因為病毒感染造成結膜炎及眼瞼結膜沾黏。當下，動物之家獸醫師立即給予口服藥及抗病毒眼藥膏治療。

動保員邱麗芳表示，類似情況的幼貓在送抵動物之家時，往往因病情嚴重而無法張開眼睛，只能靠耐心的藥物治療與細心照護，讓症狀逐漸緩解。儘管透過治療，幼貓的右眼仍因結膜沾黏僅能開啟一個小孔洞。

獸醫師黃繼霆表示，幼貓因免疫系統尚未成熟，對皰疹病毒的抵抗力較差，病毒極易在幼貓之間流行並傳播。感染皰疹病毒的幼貓除了可能出現食慾下降、發燒症狀外，最常見的表現為打噴嚏及眼鼻分泌物。病毒還會導致眼部疾病，特別是結膜炎，嚴重時可能造成結膜與角膜沾黏，進一步損害視力。

待「吉吉」成長至6個月齡後，在執業眼科獸醫師張佑安的協助下，使用特殊顯微眼科器械為其進行右眼眼瞼結膜沾黏切除及整形手術。術後兩周，在悉心照顧下，黑貓的傷口順利癒合，右眼得以完全打開，外觀和視力接近正常。經歷重生後，這隻黑貓順利被一位有愛心的飼主收養，正式踏上幸福的新生活。