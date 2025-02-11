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影／新竹峨眉盛野溪見石虎 在地年輕人卻憂2開發案

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
一群關心生態環境的新竹年輕人去年9月在新竹縣峨眉中盛野溪四周進行野生動物監測，短短兩個月內就記錄到一隻罕見的石虎在溪邊出沒。圖／取自「滾回家 」網頁
一群關心生態環境的新竹年輕人去年9月在新竹縣峨眉中盛野溪四周進行野生動物監測，短短兩個月內就記錄到一隻罕見的石虎在溪邊出沒。圖／取自「滾回家 」網頁

一群關心生態環境的新竹年輕人去年9月在新竹縣峨眉中盛野溪四周進行野生動物監測，短短兩個月內就記錄到一隻罕見的石虎在溪邊出沒。今天在網路上公布石虎的影片蹤跡，這群年輕人呼籲，在盛野溪上游正面臨兩項開發案，廠商近期召開環境影響說明會，希望民眾在2月14、17日能踴躍參加開發商環境影響說明會，一同守護峨眉溪流、地方環境及石虎棲地。

這群年輕人在網路上成立「滾回家 」網頁，主要關注地方生態環境，去年7月起，地方上關注到總面積82公頃的開發案，是峨眉近年來規模最大的外來開發案，被拆分成五期進行，地點就位於中盛野溪源頭處，對地方社會、環境生態皆有巨大的影響。

他們指出，感謝台灣石虎保育協會的指導及協力，去年9月起在中盛野溪四周監測野生動物，想必是位於溪流上游的樹頭伯公的保佑，在短短2個月內就記錄到一隻罕見石虎在溪邊出沒。同時也在閱讀環評報告書中，發現其實開發單位也有記錄到石虎的蹤影。󠀠

石虎對許多在地長輩來說，是存在於童年的回憶，但這樣記憶已中斷了數十載，故能在此重新發現石虎的蹤跡，實在可貴。這也代表著，這條溪流與其乘載的自然環境正逐漸恢復過往繁盛的樣貌，為周遭地區提供健康的水和空氣，是居民的福氣。

他們呼籲，在自然環境恢復之際，溪流的最源頭，竟出現了合計80多公頃的巨大開發案，分別是東茂智慧產業園區開發案和竹科湖畔花園旅館開發案，橫跨峨眉中盛村、寶山油田村兩地，拆分成五期，預計開發產生的廢水會排入峨眉，對地方社會、環境生態皆有巨大的影響。

這群年輕人表示，相信環境永續及環境開發，還是找出第三條共好的路線，前提是需要更多公開透明、具品質的溝通與對話。希望有更多民眾可參與，環境影響說明會。竹科湖畔花園旅館開發案2月14日早上10點半，地點在寶山油田村集會所。東茂智慧產業園區開發案2月17日早上10點峨眉中盛活動中心、下午兩點半寶山油田村集會所。

年輕人 新竹 生態保育 石虎

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