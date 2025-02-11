養貓人必看！美國貓咪獸醫護士親授：8方法讓貓咪更愛你

2月22日將迎接又一年的日本貓之日，除了有超商業者推出相關的優惠活動，更吸引不少愛貓族思考如何在特別的日期照顧貓咪。你是貓貓人家，正苦惱如何得到家中貓咪的情感回饋嗎？8個超級簡單的方法，成功贏得「貓心」。

育有一隻「社恐貓」的瑪麗蓮（化名）滿臉愁容地坐在窗邊，目光緊緊追隨著自家那隻膽小的母貓。每當丈夫或男性親戚靠近，母貓總會驚恐地逃竄，躲在角落裡瑟瑟發抖，可面對女性，它卻溫順許多，讓瑪麗蓮心疼不已。

這是一則刊登在國際寵物網站「Cats.com」的實際案例，瑪麗蓮忍不住猜測，是不是曾經有某些男孩或男人給母貓留下了難以磨滅的可怕記憶，才讓它將男性視作威脅？

這份擔憂如同一塊沉甸甸的石頭，壓在瑪麗蓮的心頭，她迫切地想知道，究竟該怎麼做，才能讓母貓接納自己的丈夫？於是，她懷著一線希望，向澳洲動物健康中心Pet Nurture 創辦人梅琳娜．格林（Melina Grin）發出求助。

擔任過貓咪獸醫護士的格林首先建議：「為了增進你家的母貓對你丈夫的接受度，不妨讓你丈夫每天至少負責餵它一次食。」其次，時不時地給它丟些小零食，最好是從他身旁扔出，讓母貓追逐，每天再用它最愛的玩具陪它玩上一會兒。更重要的是「別忘記常常誇讚它」。

是的，從寵物行為學的角度看，貓懂得人的情緒，無論最後這些建議是否有幫上忙，在格林心中，不必疑惑對貓的這份愛是否能得到回應。

究竟，怎樣才能讓貓咪更喜歡自己呢？不管愛貓有沒有「創傷後遺症」，格林以下8個具體做法都適用：

養貓必看1：激發積極且關愛的「人貓互動」

貓咪需要安全感，渴望自由自在。讓貓咪以自己的節奏給予和接受愛。

格林指出，有趣的是那些不喜歡貓或者對貓過敏的人，往往最能吸引貓咪的關注。原因很簡單，在貓咪眼中，他們不構成任何威脅。

其實貓咪小伙伴很能敏銳地察覺到焦慮或沮喪情緒，一旦感到害怕，它們可能就會逃跑、躲起來。千萬別去追著它們跑，或者強行把它們從藏身之處拽出來，一定要尊重它們的隱私。

格林建議，不要直直地盯著貓咪的眼睛，接著朝它走去。相反，慢慢地眨眨眼，等待它回應你，再主動靠近。

當貓咪表示友好時，蹲下身子，和貓咪保持同一高度，輕輕伸出一根放鬆的手指，讓它聞聞，要是貓咪用頭蹭你，那就說明它喜歡你。這個動作就像是貓咪之間熟悉的「鼻子碰鼻子」問候。

若是抱起貓咪時，儘量避免從它上方傾斜或伸手去抓，最好從側面入手，同時轉移目光，以免讓貓咪感到受威脅。貓咪通常喜歡輕柔且頻率高的撫摸。時刻留意並尊重它們的意願和肢體語言。

要是你的貓咪對你還有點猶豫，不敢靠近，那就輕輕地在它附近丟些零食，幫助它把你的存在和「愉快互動」這件事聯繫起來。

養貓必看2：鼓勵貓咪展現自然的捕食行為

透過遊戲鼓勵貓咪鍛煉，讓它們盡情展現正常的捕食行為，包括追蹤、猛撲、捕捉等。試試運動感應玩具、互動玩具、嗅聞墊、逗貓棒、創意垂直貓爬架和紙板城堡等。

再一個方法是，把食物藏在不同地方，激發貓咪的覓食天性。對貓咪而言，從多個地方覓食，少吃多餐，不僅更貼近天性，還能鍛煉它們的腦力和體力。

其實貓咪天生也有探索、覓食、攀爬、狩獵和巡視領地的習性。帶圍欄的貓咪友好花園、牽引繩散步，還有便攜式圍欄，都是適合貓咪行為的好選擇。

養貓必看3：教導貓咪一個新技能

若是教貓咪學會很多有趣的技能，不僅能減輕它們的恐懼、焦慮和沮喪情緒，還能增進人與動物之間的情感聯結。

一些學術研究表明，教貓咪做一些簡單的任務，比如伸出爪子、坐下或擊掌，能有效減少貓咪的挫敗感。一旦找到了貓咪最渴望的獎勵或激勵方式，就可以每天進行簡短的訓練，每次幾分鐘就行。

養貓必看4：切忌擬人化

千萬別把人類的想法強加給貓咪，別因為情感泛濫就過度親暱貓咪、想親吻貓的黃金左臉，除非必要，儘量別總是抱起它們。

格林建議，給貓咪足夠的自由，讓它們在社交互動中能掌控局面，讓它們可以自主選擇何時發起互動、何時需要離開。

貓咪喜歡躲起來，安安靜靜地睡覺，一定要尊重它們對空間和寧靜的需求 —— 別覺得它們這樣是故意疏遠你，其實它們只是更喜歡獨處。

養貓必看5：改善貓咪的生活環境

豐富貓咪的生活環境，能讓它們和你更親近。除了室內布置得豐富多彩，還可以用牽引繩帶貓咪去戶外，或者把牠們安置在安全的圍欄裡。

另外，貓咪喜歡立體化的生活空間。爬高，不僅能讓它們心情愉悅，是一種運動方式，還能作為安全的平台和躲避捕食者的藏身之處。

若可以，在室內為貓咪打造一個散發著香味的角落，用花園樹葉、貓薄荷或其他草本植物裝點，甚至也可以把這些藏在盒子裡，給貓咪製造驚喜。

以貓咪能接受的方式，和它們共度美好時光，這會加深你們之間的愛與羈絆。

積極正向的人貓關係，對人和貓咪都益處多多，能讓彼此的愛更加深厚，聯繫更加緊密。也有一些研究表明，和寵物關係親密的主人，會更頻繁地帶寵物去看獸醫，更注重預防性護理。

養貓必看7：引入新奇事物和體驗

貓咪天生愛探索，在很多行為中都會用到嗅覺。同樣的氣味，在不同時間被貓咪聞到，它們的反應也會不同。所以，定期給貓咪帶來新奇的食物、物品和體驗，它們會很開心。

可以試用樹枝、乾草、稻草等植物材料，用牽引繩帶著室內貓咪出去走走，或者用嬰兒車推著它們散步。

養貓必看8：參與日常互動遊戲

互動遊戲時間就像是貓咪的狩獵模擬，應該成為你日常生活的一部分。玩耍能鼓勵貓咪鍛煉，減少無聊感，幫助它們保持正常體重，預防行為問題，這對室內貓咪來說尤為重要。

如果你的貓咪不喜歡被抱在懷裡，別灰心。很多長毛品種和某些半長毛貓咪坐在人類腿上時會覺得太熱。別因為貓咪不坐你腿上就失落，當它願意和你一起窩在沙發上，就該感到慶幸啦。

每隻貓咪和主人之間都會形成一種獨特的交流方式和情感紐帶，這種默契只有他們彼此能懂，其他貓咪無法體會。重要的是，別讓我們的情緒給貓咪帶來負擔，要讓它們盡情做自己。

「了解每隻貓咪的喜好和厭惡，然後讓它們決定互動的方式和頻率，這或許就是讓你們關係變得完美的關鍵所在，」格林說 。

（本文出自2025.02.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）