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海狸立大功！捷克水壩規劃7年沒蓋成 牠們代勞省百萬美金

聯合新聞網／ 綜合報導
海狸示意圖。圖／ingimage
海狸示意圖。圖／ingimage

捷克布里迪地區（Brdy），一項原本規劃了7年的水壩建設工程，竟然在短短幾天內由八隻海狸完成，為當地政府節省了超過100萬美元（約3283萬新台幣）的成本。

根據「國家地理雜誌」報導，這項原本預計耗資百萬美元的水壩建設計劃，旨在解決當地的水文問題。然而，由於長期無法獲得必要的建築許可證，項目一度陷入停擺。令人意外的是，在今年一月的某個早晨，人們發現這項工程竟然被當地的八隻海狸完成了。

這些海狸所建的水壩，不僅成功解決了排水問題，還提升了當地濕地的生物多樣性，並有效減少了人類干預。捷克自然與景觀保護機構中波希米亞區的負責人雅羅斯拉夫·奧伯梅耶（Jaroslav Obermajer）指出，「海狸總是知道該怎麼做」。

海狸專家格哈德·施瓦布（Gerhard Schwab）表示，他對海狸完成這項工作並不感到驚訝，但他對「一夜之間完成」的說法表示懷疑。他解釋，建造水壩通常需要幾週的時間，更可能的情況是，當海狸的工程完成時，人們才注意到其成果。

海狸利用木材、石頭和泥土來築壩，這不僅有助於牠們的生存，也為水生昆蟲、魚類、鷺鷥、麋鹿等物種提供了棲息地。此外，這些水壩還能有效控制洪水並降低火災風險。

捷克的這起事件，不僅改善了當地的環境，還為政府節省了大量的資金。海狸藉由其天然的築壩本能，解決了當地的水文問題，展示了無需依賴昂貴人工建設的解決方案。

儘管海狸曾因過度捕獵而瀕臨滅絕，但近年來，歐亞海狸的數量逐漸回升，並被重新引入了多個地區，包括捷克。捷克政府在這一事件中的處理方式也引起了關注，當局未強迫改變海狸的行為，反而選擇讓這些動物繼續發揮其生態功能。

然而，有時海狸的行為也可能與人類的利益發生衝突，例如造成農田或鐵路的淹水問題。

動物 建築 捷克 海狸 淹水 濕地

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