寒流來襲！飼主蓋毯子、買帳篷全被貓主子抗拒 過來人搖頭：擔心過度

近日寒流來襲，全台溫度驟降。一名網友在Dcard發文求助，因為天氣變冷擔心貓咪會著涼想讓牠保暖一些，但是貓咪不喜歡蓋毯子也不喜歡住貓窩，他頭痛喊「實在不知道該怎麼幫牠保暖」，就有網友回覆「牠冷了自然會找地方取暖，你擔心過度了」。

原PO表示因為最近天氣真的很冷，又聽說還沒到最低溫，憂心貓主子著涼，雖然一派說法是不需要擔心貓咪，因為牠們會自己想辦法保暖，但他發現自家貓咪好像很不喜歡碰到毯子類的觸感，平時喜歡睡在沙發上或是窗邊的平台，但只要這兩個地方鋪上毯子貓咪就不願上去，還會把毯子擠到旁邊。

他補充，有趁牠睡比較熟的時候蓋過被子，貓咪雖然無力反抗但是一臉不悅。對此，原PO還特別買了帳篷給牠，結果被貓咪拿來玩而不是拿來睡，近日他考慮買毛絨絨的貓窩，但看牠這樣子又感覺買來也不會去躺，原PO無奈表示實在沒有保暖對策，問道「還是牠真的不覺得冷呢？」

不少飼主紛紛建議，「有一種冷叫阿嬤覺得你冷，這句話適用在你身上」、「買發熱墊或是小太陽那種，感覺能先用暖暖包嘗試，看牠是不是真的冷會去找熱源」、「我覺得反正牠想要就會自己鑽了」、「就像你不想蓋棉被，你媽一直趁你睡著的時候給你蓋」、「我有買寵物電熱毯，我在家都會開著，我自己也躺在上面，貓冷的話也會跑來蹭」。