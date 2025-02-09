北市狗公園照明不足 飼主摸黑遛狗...養黑狗兄最怕

養毛小孩飼主愈來愈多，目前北市登記寵物數高達12萬多隻，不過議員接獲陳情，多數狗運動公園無照明設備，許多飼主必須下班才能摸黑遛狗，甚至若狗暴衝叫不回來，還必須摸黑找狗相當困擾。動保處回應，已評估加強照明。

北市議員李傅中武表示，台北市目前有21座狗運動公園，其中有6座是採用公園附屬區域設置，還有11處是設置在河濱公園油水利處管轄，還有是借用軍方國產署用地設置的也有。

李傅中武質疑，台北市為了友善寵物，設置多處狗運動公園立意良善，但因為飼養毛小孩的飼主一般白天都有工作，但為了幫毛小孩放電，許多飼主必須是晚間遛狗稿，就有飼主反映，到狗公園遛狗竟發現公園完全沒有燈照明，導致很多設置的狗公園，很多遛狗的飼主根本不願意進入狗公園，除了假日白天，周一至周五狗公園的使用平率極低。

就有飼主抱怨，如果養的是白色柴犬，狗公園黑摸摸還比較好找，但因他養的是黑色毛小孩，只要晚上到狗公園讓狗狗放電去玩，常常發現自己的狗不知道跑到哪裡、不見了，烏漆麻黑根本找不到愛犬，相當困擾，因狗公園照明不足，導致飼主根本不願意到狗公園放電，已經失去當初北市府設置狗公園的美意。

李傅中武說，以目前公園設置的籃球場、運動設施等，晚上都還是有提供照明，不過就是唯獨狗公園烏漆麻黑，要求比照運動設施，就現有電路增設照明，如可提供照明到晚上10點、11點。

北市公園處表示，公園內河濱公園照明都是採道路照明用途，與台電的合約也是屬包燈用電，若要設置狗公園照明，可以採太陽能形式、或是表燈設置照明，近期會去檢視狗公園周邊是否可以增加照明設備，提昇狗運動區的照明。