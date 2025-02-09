分體式冷氣機頂離奇放紙巾！實際用途大公開 網友秒懂︰原因是牠

貓咪天生喜歡爬上跳下，無處不是牠的遊樂場。台灣有男生在網上發貼，表示每次有朋友首次上門參觀，見到分體式冷氣機頂放有1包紙巾，都會大感疑惑。男生上載1條影片解答，原來是其愛貓喜歡跳上去冷氣機頂，但擺放了大包紙巾後，雖然貓咪站起身想上試跳上去，但見到紙巾後就會縮回去，成功阻止牠跳上冷氣機頂。

大量網友笑言「有養貓的都懂，但好處是長跑（冷氣機）上面灰塵就會比較少，都被貓毛掃下來了」、「我們家都是這樣」，亦有人分享各式各樣「陷阱」，例如擺放近期大熱的吉伊卡哇（Chiikawa）毛公仔和紙箱等。

冷氣機頂擺放紙巾 成功阻擋愛貓跳上去

原PO在Threads上載1條影片顯示一早在冷氣機頂擺放紙巾，其黑色貓咪則站在附近櫃頂抑望，而牠跳上機頂前用後足站起身來進行觀察，發現落腳處被紙巾阻擋，遂走近相信想將紙巾抓下來，但因為距離太遠而發現沒有可能，唯有死心縮回去。

Chiikawa毛公仔同成「陷阱」

原PO笑言朋友首次上門，都會不明白為何冷氣機頂擺放紙巾，「就是家裡有隻貓，一天到晚要往那個縫裡鑽」。大量「貓奴」即時深有同感，又分享其他「障礙物」，例如擺放近期大熱的吉伊卡哇（Chiikawa）毛公仔和紙箱，亦有人分享愛貓在冷氣機、假天花和櫝頂的姿態。

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文章授權轉載自《香港01》